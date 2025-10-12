В Украине введут единый цифровой механизм координации эвакуации: как он будет работать

Правительство Украины вводит новую Государственную информационную систему координации эвакуации и помощи людям с временно оккупированных и прифронтовых территорий. Ее цель – сделать процесс эвакуации более организованным, безопасным и понятным для каждого, кто вынужден покинуть дом из-за войны.

Видео дня

Система объединит все службы, ответственные за эвакуацию, в единое цифровое пространство, что позволит оперативно реагировать на потребности людей и повысить эффективность помощи. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

По ее словам, система обеспечит четкое распределение обязанностей между различными структурами – от координационного штаба до местных администраций. Благодаря этому каждый этап – от сбора людей в опасных районах до их размещения в безопасных общинах – будет прозрачным, контролируемым и слаженным.

Координационный штаб при Министерстве развития общин и территорий будет отвечать за общее управление процессом. Министерство социальной политики обеспечит социальное сопровождение и реинтеграцию переселенцев в громадах, а Государственная служба по чрезвычайным ситуациям – за безопасность, оповещение и техническую часть эвакуации. На местах этим будут заниматься местные администрации: они будут организовывать сборные пункты, транспорт, размещение и бытовую поддержку людей.

Ключевую роль будут играть мультидисциплинарные команды, в состав которых войдут социальные работники, психологи, юристы и медики. Они будут помогать людям во время эвакуации, оценивать их потребности, сопровождать к новым местам проживания и следить за оказанием помощи. Координацию их деятельности обеспечит Национальная социальная сервисная служба Украины.

"Люди, которые вынуждены уехать из дома из-за приближения активных боевых действий, должны получить качественную заботу и сопровождение. Работаем над созданием достойных условий для этого", – подчеркнула глава правительства.

По словам вице-премьер-министра Алексея Кулебы, система станет своеобразной "дорожной картой эвакуации". В ней будут фиксироваться все данные — о людях, маршруты, проживание, потребности и полученные услуги. Это позволит сократить время ожидания помощи, повысить качество сопровождения и избежать дублирования действий между структурами.

"Главное, что мы вводим единый цифровой механизм координации, задача которого – обеспечить четкий, безопасный и понятный путь эвакуации для каждого человека. От момента, когда человек покидает свой дом, до прибытия в более безопасную общину – каждый этап должен быть организован, слаженный и человечный", – подчеркнул Кулеба.

Разработку и внедрение системы в течение трех месяцев обеспечит Министерство социальной политики, семьи и единства Украины, которое будет администрировать ее.

Как сообщал OBOZ.UA, из города Родинское Покровского района Донецкой области, к которому критически приблизилась линия фронта, пешком вышел 93-летний Алексей Фомич. Чтобы эвакуироваться, он сам прошел 7 километров до города Белицкое, откуда его забрала машина "Белых Ангелов".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!