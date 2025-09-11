Эвакуационные группы туда уже не ездят: 93-летний украинец пешком вышел из прифронтового городка вблизи Покровска. Видео

Из города Родинское Покровского района Донецкой области, к которому критически приблизилась линия фронта, пешком вышел 93-летний Алексей Фомич. Чтобы эвакуироваться, он сам прошел 7 километров к городу Белицкое, откуда его забрала машина "Белых Ангелов".

Об этом рассказали журналисты hromadske. Группы волонтеров и правоохранителей, которые вывозят гражданских из прифронтовых населенных пунктов, ездить в Родинское уже не могут, потому что там зафиксированы вражеские ДРГ, а российские FPV-дроны атакуют машины.

93-летний украинец оставил свой дом из-за российского наступления

"Не знаю, сколько дней он оттуда выходил. Но внучка вышла на нас, связалась с нами, чтобы попросить о помощи, эвакуировать ее дедушку. И сейчас он находится на одном адресе, где ждет", – рассказал волонтер и капеллан Леонид Номерчук. За рулем эвакуационной машины он вместе с коллегами вывозит жителей, которые соглашаются переехать в более спокойные регионы Украины.

Дедушка прошел свой путь сам. Рассказал, что брал с собой собачку, однако четвероногий дошел только до конца улицы, а дальше побоялся и вернулся в свой двор.

В Белицком украинец двое суток жил у местного жителя, пожилого мужчины. Последний эвакуироваться пока отказался – говорит, что он помогает таким людям, как Алексей Фомич, предоставляя приют.

Когда журналисты спросили, сколько ему лет, Фомич пошутил: "Еще мало, 100 нет, только 93".

Дедушка заплакал, когда речь зашла о его доме. "Жаль: на огороде пчелы остались, шесть бидонов меда, собака остался... Только дожили до того, что все есть – и снова нет у меня ничего", – со слезами на глазах рассказал мужчина уже в эвакуационной машине. Рядом с ним ехали другие местные, а с ними – четвероногие друзья: коты и собаки.

К Белицкому уже также приблизился фронт, однако сюда "Белые ангелы" еще пытаются прорываться сквозь российские дроны, чтобы спасти как можно больше жизней.

