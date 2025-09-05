В Украине продолжается метеорологическое лето: где ожидаются дожди и можно ли купаться в реках или море

В Украине до сих пор продолжается метеорологическое лето, хотя и по календарю – уже осень. Оно продлится минимум до начала следующей недели. В это время среднесуточная температура остается высокой, местами достигает +30 градусов.

Видео дня

Об этом в комментарии OBOZ.UA рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха. По ее словам, в дальнейшем жары свыше +30 градусов может и не быть, а ночью будет несколько прохладнее.

Птуха отметила, что сейчас пока рано говорить и о бархатном сезоне, и о бабьем лете в Украине, поскольку сейчас продолжается метеорологическое лето.

"Продолжается метеорологическое лето, потому что среднесуточная температура достаточно высокая, это абсолютно летний режим погоды, и в ближайшие дни он особо меняться не будет", – пояснила она.

Какой будет температура воздуха до конца недели

До выходных погода в Украине не претерпит существенных изменений, осадков не стоит ждать, поскольку "остается поле высокого атмосферного давления".

В то же время на крайнем западе Украины в субботу и воскресенье, 6-7 сентября, возможны кратковременные дожди с грозами из-за "достаточно локального влияния атмосферных фронтов с запада". Днем воздух будет прогреваться до комфортных +23...+29, а ночью будет снижаться до +10...+16 градусов, на юге – до +18.

Самые высокие температуры ожидаются на западе и юге страны. Там днем столбики термометров будут подниматься до +24...+29 градусов, а ночью будут снижаться до +12...+17.

На остальной территории прогнозируют несколько более прохладные условия: ночью +9...+14, а днем +21...+26 градусов.

"В условиях безоблачного неба ночью в большинстве областей уже ощущается прохлада. Утром также мы это можем чувствовать из-за того, что воздух охлаждается, но днем воздух достаточно хорошо будет прогреваться, поэтому будем иметь летние значения", – объяснила Птуха.

Будет ли еще жара в более 30 градусов тепла

В целом, как отметила синоптик Укргидрометцентра, не стоит исключать вероятности жаркой погоды с температурами более +30 градусов, поскольку "метеорологическое лето будет продолжаться в большинстве регионов Украины".

"Характер погоды в ближайшей синоптической перспективе, 5-7 дней, сильно меняться не будет. В большинстве регионов будет преобладать погода без осадков, температурный фон также существенных изменений не претерпит. Поэтому, возможно, в отдельных районах, локально, в дневные часы приземный слой воздуха может прогреться немножко больше. Но это уже будет более краткосрочный период, не так, как летом", – объяснила Птуха.

Можно ли еще купать в водоемах

По словам синоптика, в водоемах, в частности реке Днепр и Черном море, вода будет оставаться приемлемой для купания.

По состоянию на 4 сентября температура воды возле Одессы составляла +22... +23 градуса. В реках Киевской области вода прогревалась от +18 до +21 градуса. Температура воды в Днепре в Киеве составляла +22 градуса.

Как сообщал OBOZ.UA, ведущий синоптик отдела взаимодействия со СМИ Украинского гидрометцентра Иван Семилит заявил, что в начале сентября украинцам стоит готовиться к жаркой погоде с кратковременными дождями и грозами. Первые дни осени будут похожими на последние августовские.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!