В Украине на стороне армии России воюют около 200 граждан Кении

Около 200 граждан Кении участвуют в войне в Украине на стороне России. Министр иностранных дел Кении Мусалия Мудавади сообщил, что среди них есть бывшие сотрудники сил безопасности страны.

Правительство Кении уже обратилось к Украине с просьбой обеспечить освобождение кенийцев, которые оказались в зоне конфликта. Об этом сообщает ВВС.

По словам Мудавади, среди спасенных кенийцев некоторые рассказали, что их заставляли собирать беспилотники и работать с химикатами без надлежащей подготовки и защитного снаряжения.

Министр также отметил, что вербовка кенийцев в России расширяется и включает привлечение граждан Африки к войне, иногда обманным путем.

По оценкам украинской стороны, на стороне российских войск воюют около 1 400 граждан из разных африканских стран, среди которых часть была завербована обманным путем.

Мудавади также сообщил, что некоторые новобранцы получили травмы, хотя им обещали до 18 000 долларов США для покрытия расходов на визы, проезд и проживание. Он выразил обеспокоенность правительства Кении по поводу привлечения граждан к "принудительной преступной деятельности", включая торговлю наркотиками и принудительный труд, что представляет угрозу не только национальной безопасности Кении, но и глобальной.

В сентябре правительство Кении спасло более 20 граждан, которые готовились присоединиться к войне на востоке Украины, а один человек, подозреваемый в вербовке кенийцев в Россию, арестован.

В то же время BBC и украинские представители зафиксировали, что Кремль активно расширяет свою вербовочную деятельность в Африке, а граждане Сомали, Сьерра-Леоне, Того, Кубы и Шри-Ланки сейчас содержатся в украинских лагерях для военнопленных.

Министр Мудавади подчеркнул, что вербовочные сети остаются активными как в Кении, так и в России, и правительство страны делает все возможное, чтобы защитить своих граждан от попадания в зону боевых действий.

Напомним, Россия вербует граждан Шри-Ланки для участия в войне против Украины. В украинском плену уже находятся восемь наемников из этой далекой страны, расположенной в северной части Индийского океана.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия вербует граждан из других стран, не только из Шри-Ланки, но из Непала, Кубы, стран Центральной Азии и Латинской Америки. Так, в 144-й гвардейской мотострелковой дивизии вооруженных сил РФ насчитывается не менее 38 наемников, которые имеют бразильский паспорт.

