В сети запустили фейк о 'смерти задержанного ТЦК мужчины' в Ровенской области: официальное опровержение

В сети начали распространять фейковую информацию о якобы смерти задержанного ТЦК мужчины в Ровенской области. Однако официальные источники опровергли эти слухи, подтвердив, что мужчина жив и сегодня общался с милицией.

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Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий. Он отметил, что информация о смерти была распространена с отрицательными заголовками в ряде пабликов, однако детали произошедшего уже были озвучены вчера.

Да, в Сарнах во время пешего патрулирования инспекторы получили сообщение о конфликте. В ходе проверки документов выяснилось, что один из участников конфликта находится в розыске. Когда ему предложили проехать в Сарненский РТЦК для уточнения данных, он начал проявлять агрессию и пытался покинуть место происшествия.

Поскольку мужчина не реагировал на предупреждение, патрульные решили задержать его для составления административных материалов. После задержания мужчина пожаловался на плохое самочувствие, и ему вызвали скорую помощь. Врачи сообщили, что по дороге в медицинское учреждение он начал греметь в дверь и требовать, чтобы его отпустили, утверждая, что чувствует себя хорошо. В конце концов мужчина отказался от госпитализации и покинул место происшествия.

Отмечается, что нарушений со стороны полиции обнаружено не было.

"По ряду пабликов забрасывается информация под негативными заголовками относительно смерти задержанного ТЦК и полицией мужчины в Ровенской области. Данная информация не соответствует действительности, а детали этого события еще вчера были доложены официальными источниками. Задерживаемый мужчина жив и сегодня общался с представителями правоохранительных органов. Не поддавайтесь манипуляциям, проверяйте информацию", – добавил Белошицкий.

Как сообщал OBOZ.UA, военные и публичные украинцы бурно отреагировали на хейт по поводу рейдов ТЦК и патрульной полиции, в том числе на концертах известных групп. Они подчеркнули, что негативная реакция в сети, мягко говоря, неуместна: в стране война, и сегодня, прежде всего, нужно думать о тех, кто на фронте, а не остался в тылу.

В Черновицкой области задержали правоохранителя, который помогал уклончанам сбежать из Украины. С июля 2024 года он на собственном авто довозил мужчин призывного возраста в одну из сел, граничащую с Румынией, а дальше лично, пешком через лес, переводил через границу.