В Sense SuperApp появились остроумные скины ко Дню учителя

Ко Дню работников образования Sense Bank совместно с общественной организацией "Освитория" подготовил серию скинов в Sense SuperApp. Они созданы, чтобы напомнить о теплых и забавных моментах школьной жизни и поблагодарить педагогов за их ежедневный труд.

В дизайнах вы узнаете знакомые фразы, которые учителя произносили в классах миллионы раз:

Каждый скин – маленькое напоминание, что школа – это не только уроки, но и воспоминания, шутки, дружба и поддержка.

5 октября Украина отмечает День учителя – профессиональный праздник педагогов, который в этом году совпадает с международной датой, установленной ЮНЕСКО. А уже 4 октября станут известны имена победителей премии Global Teacher Prize Ukraine 2025, где Sense Bank поддерживает специальную номинацию "Учитель информатики", чтобы отметить тех, кто формирует цифровое мышление нового поколения.

"Качественное образование – это основа сильной страны. Мы хотим, чтобы дети и взрослые помнили: школа – это место, где формируется будущее, где рождаются мечты. Именно поэтому вместе с "Освиторией" мы создали серию скинов, которая возвращает в яркие моменты школьной жизни", – прокомментировали в Sense Bank.

Изменить дизайн своей цифровой карты на новый скин очень просто – достаточно нескольких кликов в Sense SuperApp:

В правом верхнем углу экрана нажмите на иконку шестеренки. В самом низу списка нажмите "Информация и управление". Снова прокрутите вниз и нажмите "Изменить дизайн карты". Появится список доступных дизайнов. Просмотрите варианты и выберите тот, который вам нравится. Нажмите синюю кнопку "Применить" – и готово! Ваш новый дизайн активируется автоматически.

Скины доступны для платежной системы Mastercard.

Sense Bank – один из крупнейших государственных банков Украины, системно поддерживает образовательные и культурные инициативы. Мы инвестируем в будущее, которое имеет смысл: помогаем детям развиваться, педагогам – реализовывать свои идеи, а обществу – становиться сильнее.