В Sense SuperApp появились остроумные скины ко Дню учителя

Мария Шевчук
Новости. Общество
1 минута
390
Ко Дню работников образования Sense Bank совместно с общественной организацией "Освитория" подготовил серию скинов в Sense SuperApp. Они созданы, чтобы напомнить о теплых и забавных моментах школьной жизни и поблагодарить педагогов за их ежедневный труд.

В дизайнах вы узнаете знакомые фразы, которые учителя произносили в классах миллионы раз:

Каждый скин – маленькое напоминание, что школа – это не только уроки, но и воспоминания, шутки, дружба и поддержка.

5 октября Украина отмечает День учителя – профессиональный праздник педагогов, который в этом году совпадает с международной датой, установленной ЮНЕСКО. А уже 4 октября станут известны имена победителей премии Global Teacher Prize Ukraine 2025, где Sense Bank поддерживает специальную номинацию "Учитель информатики", чтобы отметить тех, кто формирует цифровое мышление нового поколения.

"Качественное образование это основа сильной страны. Мы хотим, чтобы дети и взрослые помнили: школаэто место, где формируется будущее, где рождаются мечты. Именно поэтому вместе с "Освиторией" мы создали серию скинов, которая возвращает в яркие моменты школьной жизни", – прокомментировали в Sense Bank.

Изменить дизайн своей цифровой карты на новый скин очень просто – достаточно нескольких кликов в Sense SuperApp:

  1. В правом верхнем углу экрана нажмите на иконку шестеренки.
  2. В самом низу списка нажмите "Информация и управление".
  3. Снова прокрутите вниз и нажмите "Изменить дизайн карты".
  4. Появится список доступных дизайнов. Просмотрите варианты и выберите тот, который вам нравится.
  5. Нажмите синюю кнопку "Применить" – и готово! Ваш новый дизайн активируется автоматически.

Скины доступны для платежной системы Mastercard.

Sense Bank – один из крупнейших государственных банков Украины, системно поддерживает образовательные и культурные инициативы. Мы инвестируем в будущее, которое имеет смысл: помогаем детям развиваться, педагогам – реализовывать свои идеи, а обществу – становиться сильнее.