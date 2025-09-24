В России после налета украинских беспилотников учатся прятаться в метро: в соцсетях москвичи делятся впечатлениями от 'хлопков'

Москва пережила одну из самых крупных и продолжительных атак украинских дронов. Все началось под вечер 22 сентября, а закончилось только утром 23-го. Были закрыты аэропорты, откладывались рейсы, а жители Подмосковья и самой Москвы делились впечатлениями от взрывов. Осколки повредили несколько автомобилей.

Видео дня

Как пережили россияне эту ночь и что думают об атаке – подробнее читайте в материале OBOZ.UA.

Слышали взрывы Москва и Подмосковье

Москва и окрестности пережили длительную атаку украинских беспилотников. Она началась еще вечером 22 сентября. Десятки беспилотников пыталась сбить российская ПВО. Обломки падали на улицы, дороги и во дворы. Один из беспилотников взорвался во дворе жилого дома в Реутове, там загорелись четыре автомобиля.

Жители Одинцовского, Сергиево-Посадского округов, а также столичных районов Кузьминки, Чертаново, Коньково слышали звуки взрывов.

Отменены рейсы в аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково. Пассажиры были вынуждены ночевать в здании аэропорта, а некоторым выдавали матрасы, чтобы спать прямо на полу.

Жители Москвы и Подмосковья делятся своими впечатлениями от пережитой ночи. И хотя украинские дроны, в отличие от российских, не разрушили жилые дома, не убили десятки человек, все равно для россиян, для которых "СВО" – это что-то далекое, ночная атака стала открытием.

"У нас беспилотник упал за домом… всю ночь страшные военные звуки… собаки под кровать забились… мама звонила раз 20, вся на "Корвалоле"… я как после клуба, не выспалась, аж шатает… Надо на работу в Москву, в центр, а я не могу… Почему обычные люди страдают? Я не заказывала войну у дома! Вы обещали, что все скоро закончится! Договориться или победить Украину! Ну так давайте! Или воюйте там, а тут не надо!.." – написала жительница Подмосковья в Telegram.

Другие пользователи также делятся своими впечатлениями от пережитого: "Было дико. У нас час назад долбануло где-то рядом, стекла затряслись".

"В Кубинке раз 8 с утра уже ПВО сработала", – сообщает Евгений.

"Под Истрой то же самое с ночи и до сих пор", – отвечает Светлана.

"У нас в Кунцево еще в 4 утра хлопки были. Но в 10 прям смачно".

"У нас в г. Реутов так что-то бомбануло, аж взрывная волна дошла, а до взрыва какие-то странные звуки были", – сообщает Юлия Коваленко.

"Это по ходу никогда не закончится, так и будем жить в страхе. Я за себя не переживаю, я боюсь за детей в целом, которые сейчас это видят", – делится Евгений.

Некоторые пассажиры сообщали, что уже по 14 часов сидят в аэропорту Шереметьево, не могут вылететь, поскольку объявлен режим "Ковер" и все рейсы либо отложены либо отменены.

В России изучают убежища и подземные паркинги

В то же время украинские беспилотники атаковали и российские приграничные территории – Белгородскую, Брянскую, Калужскую, Курскую, Ростовскую, Рязанскую, Самарскую, Саратовскую. Везде были слышны взрывы.

Однако жителей Курской и Белгородской областей очень возмутили сообщения москвичей. Ведь в приграничье давно знают, что такое война. Там разрушены дома, многие люди выехали в более спокойные районы.

Но жители Москвы, Питера и других крупных российских городов ничего не хотят знать о своих соотечественниках.

Центральное телевидение, пропагандисты мало что сообщали о военных действиях на территории Курской области. Сообщения жителей на сайтах СМИ просто вычищались, а пользователей банили.

Даже в социальных сетях группы жителей Суджанского района заблокировали. А там люди рассказывали о том, как собственные российские военные "утюжат" КАБами их города и деревни, грабят дома.

"Видят, что? Мы из Белгорода. Вот наши дети видят, слышат это 24/7. Каждый звук выучили, что и где летит", – написала в ответ на стоны москвичей одна из жителей Белгородчины.

"Всем привет из Белгорода. У нас круглые сутки летают – и ничего, привыкли", – написал Саня Александрович.

Жители приграничья даже злорадствуют по поводу того, что наконец-то украинские беспилотники добрались до столицы. По их мнению, большая часть жителей РФ уже три года делает вид, что никакой войны не существует.

"А то, что мы спим в подвалах, трясемся от страха, теряем свои дома, этих зажравшихся москвичей и питерцев не волнует. Для них войны нет. Они работают, получают зарплаты, ездят в отпуск, ходят по ресторанам, учатся. А наши дети в школу боятся выйти", – возмущается жительница Курской области Мария.

Правда, теперь уже всех жителей РФ инструктируют, как нужно себя вести в случае атаки беспилотников. В первую очередь советуют позвонить в службу 112 и назвать свое имя, отчество и фамилию. Также сообщить адрес обнаружения беспилотника, описать его: куда летит или "завис" над определенным местом, какой у него силуэт, какой мигающий огонек, какой звук он издает: жужжание, звук газонокосилки или звук мопеда. После этого – покинуть опасную зону.

А сами жители российской столицы обсуждают проблему – где пересидеть смутные времена. Некоторые собираются выехать на дачу в надежде, что туда не прилетит. Другие планируют длительную поездку за границу.

Ну а большинство, кому нужно работать, учить детей, находятся в растерянности. Для них теперь слова "две стены", "тревожный рюкзак" имеют большое значение. Они стараются арендовать паркоместа в ЖК, чтобы в случае опасности было где спрятать автомобиль, да и самим переночевать. Однако в российской столице подобные паркинги стоят по цене квартиры.

В Екатеринбурге, например, уже 1 октября для школьников проведут специальные занятия, на которых спасатели будут рассказывать, как себя вести во время тревоги. Например, идти в укрытие в метро, подземный паркинг, переход или спускаться в подвал. А если дома – спрятаться в ванной комнате или в помещении без окон.