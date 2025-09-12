В преступлении подозревают учителя: в Винницкой области прощаются с убитыми подростками. Фото и видео

В селе Копыстырин Шаргородской общины Винницкой области прощаются с 11-классником Владом Бевзом и 10-классником Николаем Билыком, которых убили по дороге в школу 10 сентября. В убийстве школьников подозревают их бывшего учителя.

Провести ребят в последний путь пришли родные, местные жители, учителя и одноклассники. После совместной заупокойной панихиды в храме Пресвятой Богородицы в Копыстырине их похоронят на местном кладбище, передает "Суспільне".

Влад жил с бабушкой

Люди, которые знали детей, поделились воспоминаниями о них.

"Конфликтным он не был, он был очень компанейским. Мы с ним дружили, ходили вместе в спортзал, в столовую, все делали вместе. Учился хорошо, не отличник, и не двоечник. У него, как нам говорили одноклассники, нет папы, он жил с бабушкой, мама была за границей", – рассказала одноклассница Влада Анифе Лукашик.

На прощание пришла и классная руководительница Николая Билыка Галина Калинчук.

"Он занимался спортом, дома был очень трудолюбивым. У него есть мама, отец и два брата – старший и младший. Конфликтных ситуаций с другими учителями не было", – рассказала она.

Конфликт с учителем

Лицеист Ярослав Галий говорит: с Николаем вместе ходил в детский сад и учился в школе.

Учитель, которого подозревают в убийстве, в их классе не преподавал.

Конфликт возник во время воздушной тревоги, когда дети находились в небольшом подвальном помещении, рассказал Ярослав.

"Дети шумят. Учитель проводил урок с одним из классов, не помню каким, а Коля просто проходил мимо. Кто-то его позвал и один из детей тогда, кажется, то ли свистнул, то ли что-то такое. А он подумал, что Коля к нему. Сказал ему пару слов, после того схватил его за шею и начал душить. Это было буквально в трех метрах от меня", – вспоминает парень.

Потом, говорит Ярослав, два учителя физкультуры и весь класс разнимали Николая и учителя.

После этого, по его словам, конфликтов между ними не было.

Что известно об убийстве школьников

Утром 10 сентября в городке Шаргород в Винницкой области двух несовершеннолетних, учеников лицея, убили по дороге в школу. Тела с ножевыми ранениями обнаружил местный житель и сообщил в полицию.

Правоохранители, прибывшие на место трагедии, установили личности убитых детей. Ими оказались старшеклассники Шаргородского лицея Владислав Бевз и Николай Билык.

По данным следствия, убийца подстерег школьников и нанес им колото-резаные ранения в шею. Дети умерли во время оказания неотложной помощи.

Подозреваемый после нападения пытался скрыться, однако был задержан в 5 км от места убийства.

В убийстве подозревается 23-летний бывший учитель, который ранее преподавал в Копыстыринской гимназии, но в апреле уволился по собственному желанию. В лицее, где учились Влад и Николай, он никогда не работал.

В полиции информировали, что рассматривают несколько версий убийства, в частности конфликт между экс-преподавателем и учеником. Расследование находится под контролем областной прокуратуры.

