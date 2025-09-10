Вечером 10 сентября правоохранители обнародовали подробности расследования убийства двух учеников в Винницкой области. Рассматривается несколько версий инцидента.

Об этом сообщили в Нацполиции. Сейчас правоохранители объявили подозрение 23-летнему мужчине, который подозревается в жестоком убийстве подростков. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Орудие убийства было изъято. Полицией рассматривается несколько версий преступления, среди которых 0 конфликт между экс-преподавателем и учеником. Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются.

"В течение часа после совершения преступления полицейские разыскали злоумышленника. Решается вопрос об избрании меры пресечения. 10 сентября в 8 часов в полицию от медиков поступило сообщение о том, что на одной из улиц города Шаргород обнаружены два человека с ножевыми ранениями. От полученных травм пострадавшие скончались на месте происшествия. Погибшими оказались ученики лицея в возрасте 15 и 16 лет", 1 говорится в сообщении.

Злоумышленника, местного 23-летнего жителя, задержали в поле в 5 км от места преступления. Им оказался бывший учитель одного из потерпевших.

Напомним, что утром 10 сентября трагедия в Винницкой области всколыхнула страну. В маленьком городке Шаргород произошло страшное убийство. Двое подростков 2 ученики местного лицея 3 были жестоко убиты средь бела дня. В преступлении подозревают 23-летнего бывшего учителя.

