В Павлограде 101-летняя бабушка оформила загранпаспорт: собирается поехать к родным в Германию. Фото

В Павлограде Днепропетровской области 101-летняя женщина оформила паспорт гражданина Украины для выезда за границу. Несмотря на почтенный возраст, бабушка решила совершить поездку к родственникам в Германию.

Об этом сообщила пресс-служба ГМС Днепропетровской области. Теперь бабушка готовится к поездке в Германию, где ее ждут родные.

Что известно

В отдел №15 ГУ ГМС в Павлограде обратилась жительница города 1924 года рождения. Она проживает одна, однако имеет соседей, которые ежедневно помогают ей в быту и поддерживают в сложных вопросах.

Именно они сопроводили женщину в миграционную службу, чтобы осуществить ее давнее желание – увидеть родных за границей.

Работники Государственной миграционной службы отнеслись с пониманием и уважением к ситуации. Женщину приняли вне очереди и помогли оформить все документы.

Факт получения загранпаспорта в 101 год вызвал искреннее восхищение у работников учреждения и жителей Павлограда.

Как сообщал OBOZ.UA, по достижении 25 и 45 лет украинцы обязаны обновлять фотографию в паспорте-книжечке – на выполнение этого требования отводится один месяц. Если в установленный срок не вклеить новое фото в паспорт старого образца или не заменить документ на современную ID-карту, документ признается недействительным – и это грозит штрафом от 17 до 51 грн.

