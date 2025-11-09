В Одессе люди застряли на башне аттракциона Power Tower. Видео

В воскресенье, 9 ноября, в Одессе произошло чрезвычайное происшествие. Несколько человек застряли на башне местного развлекательного аттракциона Power Tower.

Видео инцидента опубликовали местные Telegram-каналы. Причины инцидента пока неизвестны, но есть вероятность того, что аттракцион остановился во время отключения электроснабжения.

Сейчас администрация Луна-парка, где расположен Power Tower, никак не прокомментировала и не отреагировала на инцидент.

Стоит добавить, что аттракцион имеет высоту 60 метров. Это самая высокая башня падения в Украине.

Ранее сообщалось, что зимой украинцам будут отключать электроэнергию в нынешнем режиме. То есть после российских обстрелов будут применяться аварийные отключения, а затем ограничения будут ослабевать.

Как писал OBOZ.UA, 9 ноября меры ограничения потребления в большинстве регионов Украины будут применяться в течение всех суток. Речь идет об отключении света объемом от двух до четырех очередей.

