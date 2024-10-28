В Минздраве объяснили, кому перейдут функции центральной МСЭК и как можно обжаловать решение комиссии

С 28 октября 2024 функции Центральной МСЭК будут возложены на Украинский государственный научно-исследовательский институт медико-социальных проблем инвалидности. Соответствующий приказ подписал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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Об этом сообщило Министерство здравоохранения Украины. Правительство также утвердило план действий по борьбе с коррупционными и другими правонарушениями в системе МСЭК. К основным мерам относятся:

создание рабочей группы для пересмотра решений, принятых МСЭК, в частности, в отношении должностных лиц;

разработка плана цифровизации процесса экспертизы совместно с Министерством цифровой трансформации;

проведение быстрого аудита всех пенсионных выплат по инвалидности с участием Пенсионного фонда, Государственного бюро расследований, Национальной полиции и Службы безопасности Украины;

подготовка законопроектов от Минздрава и Министерства социальной политики для комплексной реформы системы МСЭК.

Согласно сообщению Минздрава, алгоритм обжалования решений МСЭК остался неизменным. Если дело раньше было на рассмотрении Центральной МСЭК, оно будет перенаправлено в Украинский государственный научно-исследовательский институт медико-социальных проблем инвалидности, расположенный в городе Днепр. Граждане, подавшие на обжалование, получат информацию о дальнейших действиях, а очередность разбирательства останется такой же.

В настоящее время система МСЭК состоит из учреждений центрального и регионального уровня. Минздрав создает и назначает руководителя только Центральной МСЭК, выполняющей организационно-методические функции. Региональная вертикаль включает 328 комиссий, в том числе 25 областных бюро и более 300 центрально-городских и межрайонных комиссий, руководителей которых назначают областные советы.

Как сообщал OBOZ.UA, началось с того, что правоохранители разоблачили в коррупции главу Хмельницкой областной МСЭК Татьяну Крупу и ее сына Александра, находящегося на руководящей должности в местном ГУ Пенсионного фонда Украины. Дома и в кабинетах во время обысков нашли наличные деньги в разных валютах на $6 млн. 7 октября Татьяне Крупи суд избрал меру пресечения в виде ареста на 60 суток с возможностью внесения 500 млн грн залогов. Позже ее дело передали в НАБУ.

Также выяснилось, что Крупа "поставила" инвалидность II группы почти всем прокурорам Хмельницкой области. Это дает им право на государственную пенсию – иногда сотни тысяч гривен в год. Журналисты предполагают, что правоохранительные органы Хмельницкой области знали о масштабной коррупционной схеме.

После ряда громких задержаний и подозрений по поводу коррупции в МСЭК президент Владимир Зеленский заявил, что ждет от уполномоченных органов "скорых жестких решений". Он подчеркнул, что в тылу "происходят вещи, с которыми никаких врагов не нужно".

До конца 2024 года МСЭК должны быть ликвидированы. Такое решение принял Совет национальной безопасности и обороны Украины, после чего указ подписал президент Владимир Зеленский.

Кроме того, из-за этого скандала генеральный прокурор Андрей Костин написал заявление об увольнении.

Также недавно стало известно, что центральная МСЭК оставила в силе почти 17 тысяч решений по предоставлению инвалидностей, направленных на проверку в рамках расследования уголовных дел.

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