В Кривом Роге мужчина не явился в ТЦК 'из-за религиозных убеждений': как его наказали

В Кривом Роге мужчина после вручения повестки не явился в территориальный центр комплектования (ТЦК). Свой поступок он аргументировал религиозными убеждениями, из-за которых ему якобы недопустимо быть военным.

Гражданин получил судебный приговор, предусматривающий три года лишения свободы. Об этом говорится в Telegram-канале "Свои Кривой Рог".

Детали дела

Отмечается, что до 2017 года мужчина принадлежал к Свидетелям Иеговы, но был исключен из организации из-за нарушения одной из заповедей. В 2019 году он подписал контракт на военную службу и параллельно пытался восстановить свой статус в религиозной общине.

В 2023 году житель Кривого Рога оставил службу, чтобы ухаживать за больным дедушкой. После получения повестки заявил, что для него "неприемлемо быть военнослужащим", и попросил перевести его на альтернативную гражданскую службу.

В решении суда указано, что законодательство не дает права отказаться от призыва по мобилизации по религиозным соображениям. В то же время сам обвиняемый вины не признал.

