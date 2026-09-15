В Киеве состоялся первый форум RECOVERY360

10 сентября в Киеве при поддержке Министерства по делам ветеранов Украины и подкомитета по вопросам социальной защиты прав ветеранов Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, при участии Министерства социальной политики Украины, Министерства молодежи и спорта Украины, Министерства здравоохранения Украины, Фонда государственного имущества Украины и Федерации профсоюзов Украины состоялся первый Международный форум "RECOVERY360" – главное событие в сфере трансформации инфраструктуры долгосрочного восстановления в Украине.

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Форум открыл музыкант, певец и ветеран войны DAVYD, эксклюзивно представив свой дебютный сингл "Засыпай".

На форуме представители государственных органов, общественных организаций, ветеранских фондов, бизнеса и международные эксперты поделились своим видением решения вопроса о долгосрочном восстановлении сотен тысяч военнослужащих, ветеранов, гражданских лиц, детей и семей, пострадавших от войны.

По словам организатора Форума – председателя Всеукраинской ассоциации физической медицины, реабилитации и курортологии Ирины Сисоенко, – главной целью проведения мероприятия было объединить государственный, общественный и частный секторы вокруг создания в Украине комплексной и целостной системы долгосрочного восстановления и долголетия для ветеранов, членов их семей и внутренне перемещенных лиц.

Первая панельная дискуссия форума "RECOVERY360" была посвящена государственной политике. Представители законодательной и исполнительной власти, а также представители санаториев поделились мнениями об эффективной и быстрой реализации проектов долгосрочного восстановления. В частности, народный депутат Украины – член Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Анатолий Остапенко рассказал , что первые шаги на пути к реализации уже сделаны – создана межведомственная группа, которая должна разработать Закон о долгосрочном восстановлении, закрепить состав и стоимость услуг, которые будут предоставляться в соответствии с законом.

Министр по делам ветеранов Виталий Ким подчеркнул, что в Стратегии министерства до 2030 года уже предусмотрены программы по охране здоровья и реабилитации, сопровождению ветеранов после службы, а также поддержке их семей. Министерство заложило соответствующие средства в бюджет и готово оплачивать услуги по долгосрочной реабилитации. Заместитель министра по делам ветеранов Ольга Малярчук, в свою очередь, отметила, что коммуникация и координация процессов с Министерством здравоохранения и Министерством социальной политики налажены.

В свою очередь заместитель министра молодежи и спорта Украины Сергей Тимофеев привел в пример уже существующий в Западной Украине центр реабилитации и восстановления и подчеркнул, что на сегодняшний день, помимо ветеранов, в длительном восстановлении нуждаются также и спортсмены-паралимпийцы.

О маршруте пациента и том, каким он должен быть после больницы и реабилитационного центра, рассказала заместитель министра здравоохранения Валерия Соручан. По её словам, законодательно должно быть закреплено, что следующий этап после реабилитации — это длительное восстановление, после которого человек должен вернуться к нормальной жизни.

Инна Солодка, заместитель министра социальной политики, указала на то, что на сегодняшний день в системе наблюдается определенная фрагментарность и что ее необходимо изменить. По мнению Инны, долгосрочное восстановление должно оцениваться исходя из потребностей ветерана, поэтому Министерство прорабатывает тему долгосрочного восстановления и разрабатывает соответствующие механизмы.

Первая панельная дискуссия завершилась выступлением Андрея Кульчицкого – я мэра курортного города Трускавец, который поднял проблему отсутствия государственного финансирования и сравнил нынешние государственные санатории с ампутантами. Также господин Кульчицкий подтвердил необходимость их модернизации в центры длительного восстановления и подчеркнул, что ему импонирует европейская модель государственной поддержки.

Европейскому опыту и инвестициям была посвящена вторая панельная дискуссия форума. В частности

Председатель Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Наталуха рассказал о возможностях нового Закона о государственно-частном партнерстве. По его словам, в основу нового закона была положена британская модель, которая в своё время позволила Великобритании привлечь более 12 млрд фунтов стерлингов в сферы рекреации, восстановительных услуг и здравоохранения.

Одним из первых таких проектов должен стать санаторий "Куяльник". По словам Рахима Бабаева, директора ГП "Санаторий им. Пирогова", он сам прошел реабилитацию и восстановление как ветеран, а теперь помогает делать это другим. Он убежден, что без помощи государства развитие санатория невозможно. Государство+профсоюзы+инвестиции должны исправить ситуацию. По его мнению, при передаче санатория в управление инвестору условия договора должны контролироваться государством, чтобы сохранить коллектив и другие важные компоненты.

Мнение директора ГП также разделяет и заместитель председателя Федерации профсоюзов Украины Василий Андреев, кроме того, он отмечает, что профсоюзам для передачи объектов в управление важны экономическая обоснованность, стабильное законодательство и четко определенные налоги и обязательные платежи.

В рамках инвестиционной панели президент EUCONLAW GROUP Ярослав Романчук поделился секретами привлечения инвестора. По его словам, среди важных элементов, на которые обращает внимание инвестор, – доходность, защищенность и правовая урегулированность. По его убеждению, инвестор ищет не юрисдикцию или форму, а того, с кем совпадают этика ведения бизнеса, ценности, стратегии и бизнес-модели.

О последних трендах инвестирования в Украине рассказал Михаил Гранчак из компании LVcapital. Спикер отметил рост спроса на услуги по восстановлению на внутреннем рынке из-за ограничений на выезд из Украины и указал, что у местного инвестора наблюдается избыток гривневой ликвидности из-за ограничений НБУ. Однако, судя по его опыту, при выборе объекта инвестирования инвестор будет оценивать также и альтернативы. По словам эксперта по инвестициям, чтобы предложить инвестору объект, необходимо реально оценить: доходность, ликвидность и операционные риски. По его мнению, сейчас перспектива – в местном капитале, а когда война закончится – эти активы можно будет предлагать иностранному инвестору в разы дороже.

Спрос инвесторов на оздоровительные объекты подтвердил также Александр Мельниченко, заместитель директора компании UkraineInvest. Г-н Александр считает, что вопросы рекреации и здравоохранения остаются важными даже в условиях войны. Спикер отметил, что Украина уже предоставляет налоговые преференции для инвесторов, и среди первых пяти инвестиционных договоров, заключенных между государством и частным партнером, figurent такие объекты, как "Буковель" и "Славско".

О вариантах реализации проектов общин рассказал Павел Позигун, эксперт по вопросам здравоохранения Европейского инвестиционного банка. По словам эксперта, Европейский инвестиционный банк при оценке любого проекта в первую очередь обращает внимание на отрасль и на то, насколько она нужна государству. По его словам, реабилитация и восстановление относятся именно к таким отраслям. Для того чтобы получить положительный ответ от банка, необходимо тщательно подготовить проект.

В свою очередь Сергей Позняк – председатель Ассоциации предпринимателей и основатель сервиса "Финстрим" – отметил, что на сегодняшний день в сфере инвестирования роль ветеранских сообществ имеет чрезвычайно важное значение, поскольку именно они в наибольшей степени финансируют проекты ветеранов и помогают запустить ветеранарные бизнесы. За последнее время его сообщество профинансировало шесть бальнеологических проектов ветеранов. Среди дальнейших идей по реализации проектов по восстановлению – сотрудничество с ФГИУ и АРМА.

В третьей панели Форума спикеры Ирина Мыслицкая, руководительница Экспертного центра RECOVERY&LONGEVITY ВАФК, и профессор Курт фон Шторх, генеральный директор EuropeSpa med&wellness ESPA, делились практическими советами о том, как развивать санатории, чтобы они превратились в лучшие центры восстановления. Александр Найда, генеральный директор группы компаний "Лаборатория 101" и "Научной ассоциации кибербезопасности Украины", рассказал об инновациях в сфере автоматизации управления и информационной безопасности учреждений здравоохранения.

Итак, на сегодняшний день украинские санатории находятся за пределами, в то время как в Польше, Германии, Австрии, Испании, Франции – это активная государственная политика.

Украине крайне необходима программа долгосрочного восстановления и долголетия для ветеранов. Уже сегодня в Украине начинает формироваться система, при которой центры долгосрочного восстановления смогут получать средства за свои услуги от различных министерств, организаций и международных доноров. Для этого необходимы изменения в законодательстве, а также новые учебные программы и курсы, которые повысят качество образования и навыков в сфере долгосрочного восстановления. Следите за новостями на сайте ВАФК. https://www.vafk.info/ и на наших страницах в соцсетях: Facebook, Instagram, LinkedIn.