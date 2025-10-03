Мокрый снег в Карпатах и другие 'сюрпризы': в Гидрометцентре рассказали о погоде в начале октября

В начале октября погода в Украине порадует некоторым потеплением за счет смены воздушных потоков, но в выходные могут быть дожди. Заморозки возможны только в ночь на пятницу, и в период как минимум до середины следующей недели синоптики отрицательных значений температур не предвидят. Но "минусы" могут быть на выходных на высокогорье Карпат, где также возможен дождь с мокрым снегом.

Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

В пятницу, 3 октября, погода в Украине возьмет "выходной" от дождей. "Ночью и утром в западных и северных областях местами могут быть осенние туманы. Днем на юге и юго-востоке страны будет усиливаться ветер. Температуры в большинстве западных и северных областей ночью будут меньше, +1... +6 градусов, возможны заморозки на поверхность почвы. Зато на Волыни, в Ривненской, Львовской, Ивано-Франковской и Житомирской областях заморозки могут быть и в воздухе", – предупредила синоптик.

В то же время дневные температурные максимумы станут несколько выше. Синоптики прогнозируют в северных и западных областях отдельные прояснения и +8... +13 градусов. "Во всех остальных областях ночь также будет теплее, +4... +9 градусов, а в дневные часы +14... +19 градусов".

На выходных погоду испортят дожди

На выходных в Украине пройдут небольшие и умеренные дожди, днем в воскресенье они могут быть даже с грозами, – предупредила Наталья Птуха.

При этом ночные температуры будут несколько выше за счет изменения направления ветра, "уже появится южная составляющая". Выйдут новые атмосферные фронты, которые принесут дожди, но все же температура несколько повысится и будет составлять ночью +5... +13 градусов, а днем +11... +16 градусов. На юго-востоке и востоке страны днем вообще может быть +15... +20 градусов.

"Отдельно выделяем высокогорье Карпат. Там в течение следующих трех суток преимущественно может быть более пасмурная погода, небольшие дожди, ночью с мокрым снегом, температура от -2 до +5 градусов", – сообщила Наталья Птуха.

Погода в Украине в начале следующей недели вновь будет "мокрой"

На начало и середину следующей недели синоптики прогнозируют в Украине небольшие дожди. "Но заморозков уже не будет, по крайней мере на этот период. Ночью ожидаем +4... +10 градусов, днем +9... +15 градусов, на юге и востоке страны до +18 градусов".

Может ли в Украину прийти потепление

"На выходных как раз уже будет немножко теплее, в дальнейшем пока не видно каких-то резких изменений, хотя определенные колебания температуры будут сохраняться. Многое будет зависеть от облачности. Если будут прояснения в дневные часы, то, конечно, и температурные показатели будут несколько выше. Возможно, будут перерывы от дождей, соответственно, будет больше прояснений, и дневные максимумы будут выше", – объяснила синоптик.

По ее словам, с третьей декады сентября в Украине продолжается метеорологическая осень. "Впереди у нас два полноценных осенних месяца, и они бывают достаточно контрастными по значениям температур, ведь это переходный сезон. Они могут быть как низкие, так и достаточно высокие. По определенным расчетам, в третьей декаде октября может быть немножечко теплее, но это достаточно предварительно. Сейчас каких-то значений назвать нельзя".

Детальный прогноз погоды в Украине по регионам от Укргидрометцентра

Украинский гидрометцентр обнародовал погодные карты на период до 7 октября. Они свидетельствуют о том, что погода в большинстве регионов страны в течение ближайшего времени будет прохладной и дождливой.

Так, в субботу, 4 октября, почти на всей территории Украины, кроме востока, ожидаются кратковременные дожди. Ночные температуры будут колебаться в пределах +6... +8 градусов. На юге и востоке несколько теплее, до +9... +12 градусов. В дневные часы на большей части страны воздух будет прогреваться до +13... +16 градусов, на востоке и юге до +19... +21 градуса.

В воскресенье, 5 октября, осадки прогнозируются на всей территории страны, на востоке возможны грозы. Температурный фон будет оставаться подобным предыдущему дню. Прохладнее всего будет на Волыни, до +13 градусов, а теплее всего – на юге, до +20 градусов.

В понедельник, 6 октября, как и в предыдущий день, в стране ожидаются кратковременные дожди. Ночные значения температур будут колебаться на уровне +5... +8 градусов, на востоке до +11 градусов. В дневные часы в большинстве областей ожидаются температуры на уровне +11... +14 градусов, а на востоке до +18 градусов.

Во вторник, 7 октября, вновь прогнозируются кратковременные дожди. Температуры практически будут повторять показатели предыдущего дня. Теплее всего – до +17 градусов – будет на юге. Ночных заморозков синоптики не прогнозируют.