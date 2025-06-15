В Хмельницкой области установили флаг на вышке мобильной связи, которая должна была быть на Востоке Украины. Фото

В Украине установлен еще один флагшток с государственным флагом. Он расположен на одном из агропредприятий в поселке Старая Синява (Хмельницкая область).

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Соответствующие фото были предоставлены эксклюзивно для OBOZ.ua. Отмечается, что флаг развевается на башне, которая предполагалась для раздачи мобильной связи на Востоке Украины, а именно в Донецкой области. Но из-за боевых действий ее установка была отложена.

Высота флагштока 39 метров. Размер полотнища – 7 на 10 метров.

Стоит добавить, что именно в Старой Синяве появилась одна из первых улиц в честь генерала и бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Ранее она называлась в честь маршала Советского Союза Георгия Жукова.

Сейчас поселок активно развивается. Вскоре там планируется создание индустриального парка.

Справка

В августе 2021 года в Харькове был установлен самый высокий флагшток в Украине. Его высота 101 метр. Он был открыт к 30-летию Независимости Украины на набережной реки Лопань.

Второй по размерам флаг есть в столице Украины. Высотой флагштока 89 метров. Размеры полотнища флага составляют 16 на 24 метра. Он расположен на территории мемориального комплекса "Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне".

29 июля 2021 года в парке Юбилейный в Краматорске установили флагшток под государственный флаг высотой 80 метров. Он стал самым высоким в Донецкой области и занял третье место в Украине.

Флагштоки в Днепре и Кривом Роге на четвертом месте. Их высота - 72 метра. Размеры флага в Днепре 18 на 12 метров, вес - 23 кг. Высота флага над уровнем моря - 125 метров.

Самый высокий флагшток во Львовской области имеет высоту 50,5 метров. Он установлен на территории Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного во Львове.

В августе 2021 года в Хмельницком установлен флаг на 50-метровом флагштоке, расположенном в дендрологическом парке "Подолье". Размер полотнища флага составляет 10 на 15 метров.

В Черновцах и Виннице установлены 50-метровые флагштоки, а в Ужгороде - 30-метровый.

Ранее сообщалось, что участники американской попрок-группы Imagine Dragons в очередной раз продемонстрировали свою неизменную проукраинскую позицию. Во время выступления в столице Швеции - Стокгольме, солист коллектива Дэн Рейнольдс гордо поднял на сцене сине-желтый флаг, а перед тем, как вернуть его аудитории, трогательно поцеловал государственный символ Украины.

OBOZ.UA рассказывал, что Imagine Dragons осудили войну на своем концерте, однако украинцы подметили один неприятный нюанс.

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