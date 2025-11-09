В Харькове метро второй день работает только в режиме укрытия из-за низкого напряжения

В Харькове метро снова работает ограниченно из-за проблем с электроснабжением. Пассажиры не могут воспользоваться поездами по обычному графику.

Зато станции метро продолжают работать исключительно как укрытие. Об этом сообщила пресс-служба КП "Харьковский метрополитен".

Так, из-за снижения напряжения движение поездов временно приостановлено.

"В связи со снижением напряжения ниже допустимого движение поездов по линиям метрополитена временно прекращено. Метрополитен работает в режиме укрытия", – сообщили в КП.

Стоит отметить, что утром 9 ноября была попытка возобновить работу по графику выходного дня, однако уже через час движение снова приостановили.

Движение поездов было полностью остановлено еще 8 ноября после массированной атаки РФ на энергетическую инфраструктуру Украины. Из-за этого в городе возникли серьезные перебои с электроснабжением, что заставило власти перевести метро в аварийный режим работы.

Напомним, во время массированной атаки на Украину в субботу, 8 ноября, страна-агрессор Россия снова обстреляла подстанции, которые питают Хмельницкую и Ровенскую атомные электростанции. В связи с этим Киев требует срочного созыва заседания Совета управляющих МАГАТЭ.

В ночь на 8 ноября российские войска нанесли массированный комбинированный удар по Украине. Эту атаку мониторинговые каналы назвали одним из крупнейших ударов по нефтегазовой инфраструктуре нашего государства.

Атакованы объекты на Харьковщине, Сумщине, Полтавщине, Киевщине, также под ударом снова оказалась энергетическая инфраструктура. В ряде областей Украины ввели аварийные отключения электроэнергии.

Президент Владимир Зеленский назвал удар россиян в ночь на 8 ноября демонстративным и наглым, поскольку страна-агрессор показывает такими действиями безнаказанность и слабое давление на нее со стороны мира. На главу Кремля Владимира Путина нужно больше давить, чтобы у РФ не остались средства к существованию в условиях войны.