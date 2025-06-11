Еще немного – и шансов не было бы: в Запорожье двое мужчин спасли парня, который тонул. Фото

В Запорожье двое друзей спасли подростка, который чуть не утонул. Студент Ждан Грядун и спасатель Даниил Прасолов отдыхали возле водоема, когда услышали крик о помощи.

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Об этом рассказали в ГСЧС. Отмечается, что в воде тонул подросток, 16-летний Владислав. Люди стояли в стороне, не решаясь помочь. Как впоследствии сказали медики, ребенок был на грани: еще немного – и шансов не было бы.

Ждан бросился в воду и начал тянуть парня к берегу, но тот несколько раз терял сознание. Даниил присоединился к спасению – вместе они вытащили Влада и, не дожидаясь скорой, сами повезли его в больницу.

В это время мама Владислава получила звонок от друзей сына.

"Ваш Владислав тонул. Его забрали в больницу", – сообщили ей.

Женщина не могла поверить, надеялась, что это ошибка. Узнала название больницы и бросилась туда. Владислав был в реанимации - живой. Позже парень и его мама встретились со спасателями.

"Вы спасли не только сына - вы спасли всю мою жизнь. Мужество - это не всегда форма или звание", – отметила женщина.

Напомним, в Черкасской области исчез маленький мальчик в возрасте два года. Артем ушел со двора незаметно для взрослых - и домой уже не вернулся.

Как сообщал OBOZ.UA, в городе Лубны на Полтавщине утонул пятилетний мальчик - его тело нашли в местном пруду. Ужасную находку сделал 67-летний житель города 19 апреля около 18:15 и сразу сообщил об этом в полицию.

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