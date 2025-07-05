Ушел на рыбалку и не вернулся: в Запорожском районе на воде погиб мужчина. Фото

В пятницу, 4 июля, в Запорожском районе произошла трагедия. Там на воде во время рыбалки погиб мужчина.

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Об этом сообщили в ГСЧС. Отмечается, что в Службу спасения сообщение о происшествии на реке Вольнянка, расположенной в одном из населенных пунктов Запорожского района, поступило 5 июля.

"На месте происшествия спасатели установили, что на расстоянии около 20 метров от берега в воде находится тело мужчины без признаков жизни. Водолазы Аварийно-спасательного отряда специального назначения достали 63-летнего утопленника из водоема и передали тело работникам полиции для дальнейшего проведения судебно-медицинской экспертизы", – говорится в сообщении.

В ходе предварительного расследования выяснилось, что накануне трагедии мужчина ушел на рыбалку и не вернулся. От ГУ ГСЧС привлекалось 4 человека личного состава и 1 единица техники.

Напомним, что в Запорожье двое друзей спасли подростка, который чуть не утонул. Студент Ждан Грядун и спасатель Даниил Прасолов отдыхали возле водоема, когда услышали крик о помощи.

Ранее сообщалось, что в Белой Церкви Киевской области в реке обнаружили утопленницу. Чтобы достать тело женщины из воды на берег, вызвали спасателей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Деснянском районе Киева спасатели достали из воды утопленника. Тело мужчины на поверхности озера Алмазное заметили отдыхающие.

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