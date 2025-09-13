На Волыни мужчина сливал места пребывания ТЦК и поплатился: какое решение принял суд

В Волынской области мужчина сливал в Viber-сообщество места пребывания мобильных групп оповещения Территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Суд признал его виновным в препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований в особый период.

Соответствующий приговор 1 сентября вынес Камень-Каширский районный суд Волынской области. Текст опубликован на сайте Единого государственного реестра судебных решений.

Что известно о фигуранте

Обвиняемый – украинец, гражданин Украины, уроженец села Заозерье на Ривненщине, с профессионально-техническим образованием, нетрудоустроен, женат, на иждивении которого находятся двое несовершеннолетних детей, ранее не судим.

Что известно о совершенном правонарушении

Мужчина был администратором группы в Viber под названием "Мусара в селі (лебці)". Как установил суд, он "обеспечивал сбор и публикацию (вместе с другими, неустановленными досудебным расследованием участниками группы) сообщений о расположении уполномоченных представителей районных (городских) ТЦК и СП [...] со сведениями о месте и времени проведения соответствующих мероприятий указанными военными формированиями для своевременного информирования граждан Украины, которые намерены уклониться от выполнения своих обязанностей по защите Отечества, независимости и территориальной целостности Украины".

Соответствующие сообщения злоумышленник публиковал в период с 8 по 16 мая 2025 года. За это время он шесть раз "сливал" информацию о местах, где видел сотрудников ТЦК вместе с полицейскими. Во всех случаях речь шла о Камень-Каширском районе Волыни.

Мужчина "достиг своей преступной цели по предоставлению возможности избежания лицам призывного возраста от призыва на военную службу, осуществив препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период".

Как наказали украинца

Обвиняемый заключил соглашение с прокурором о признании виновности.

Поэтому суд признал лицо виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 114-1 УК Украины, и назначил согласованное сторонами наказание в виде лишения свободы на срок пять лет, однако освободил от отбывания тюремного срока, заменив это испытательным сроком продолжительностью два года.

Испытательный срок вместо тюрьмы будет действовать, если мужчина в течение двух лет не совершит нового уголовного преступления и выполнит возложенные на него обязанности:

– периодически являться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации;

– сообщать уполномоченный орган по вопросам пробации об изменении места жительства, работы или учебы.

Как ранее писал OBOZ.UA, житель Закарпатской области подделал свидетельство о рождении своего сына, чтобы получить отсрочку от мобилизации. Инцидент произошел в мае 2025 года. Решение по делу вынес Свалявский районный суд, назначив наказание в виде штрафа.

