В Бородянке состоялся первый фестиваль BOROFEST 2025

В минувшую субботу, 6 сентября, в Бородянке Киевской области состоялся первый фестиваль BOROFEST 2025. Планируется, что он станет ежегодным всеукраинским мероприятием.

Инициатором проведения этого фестиваля стал председатель Киевской областной государственной администрации Николай Калашник при поддержке компании CCG (City Capital Group) и лично мецената Офера Керзнера.

Днем со сцены выступали певческие и танцевальные коллективы со всей области – от детских ансамблей до известных культурных групп. А вечером на сцену вышли звезды украинской музыки – Светлана Тарабарова и группа "Karta Svitu".

"В Бородянке, которая сейчас возрождается, закладываются новые традиции, объединяющие людей. Фестиваль превратил громаду в большую праздничную арену. На сцене выступали певческие и танцевальные коллективы со всей области – от детских ансамблей до известных культурных групп. Сотни участников показали, насколько богата талантами Киевщина. Это был настоящий праздник культуры и единства, когда представители всей области съехались в Бородянку", – отметил Николай Калашник.

Для детей подготовили десятки развлечений: шоу мыльных пузырей, батуты, творческие мастерские и интерактивные локации. Все – бесплатно, чтобы каждый ребенок почувствовал атмосферу радости и беззаботности.

Особым моментом стало вручение сертификатов самым талантливым 40 стипендиатам в размерах 5, 10, 15 тыс. грн за третье, второе и первое место соответственно. Это областная программа поддержки молодежи, которая несмотря на все вызовы продолжает получать знания, побеждать и достойно представлять Киевщину.

"BOROFEST 2025 доказал: восстановление – это не только восстановленные стены, но и возрождение духа общества. Такие события приносят вдохновение и радость, возвращают людям ощущение праздника и веру в будущее", – подчеркнул председатель Киевской областной государственной администрации.