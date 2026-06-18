До последнего вздоха был верным присяге: на Донетчине от российского дрона погиб майор полиции Дмитрий Пономаренко. Фото

При выполнении боевого задания в Донецкой области 17 июня погиб воин-правоохранитель Дмитрий Пономаренко. 40-летний майор полиции служил в составе антидронового батальона, защищая регион от ударов вражеских БпЛА.

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Трагическую новость о смерти коллеги подтвердила пресс-служба Национальной полиции Украины. У погибшего Героя остались жена и двухлетняя дочь, а также отец и сестра.

Что известно о защитнике Дмитрии Пономаренко

Он родился в ныне оккупированном городе Бахмут (тогда Артемовск) в Донецкой области 29 октября 1985 года.

Более 20 лет мужчина отдал службе, возглавлял сектор участковых офицеров полиции. В январе 2026-го он присоединился к антидроновому батальону, получив должность инспектора взвода. Там правоохранитель сбивал вражеские БпЛА, защищая население от атак с воздуха.

17 июня этого года Пономаренко заступил на дежурство в составе мобильной огневой группы. Майор выполнял боевую задачу, когда российский беспилотник нанес удар. Полученные ранения оказались смертельными.

Жизнь правоохранителя оборвалась на 41-м году. "Дмитрий Пономаренко навсегда останется в нашей памяти как мужественный воин, верный побратим и профессионал, который до последнего вздоха оставался верным присяге и украинскому народу", – заявили коллеги.

"Руководство и весь личный состав Национальной полиции выражают искренние соболезнования семье и близким погибшего защитника. Светлая и вечная память Герою!" – выразили соболезнования правоохранители в связи с утратой.

Как писал OBOZ.UA:

– 16 июня на Донетчине на войне против российских захватчиков погиб 27-летний младший лейтенант полиции Николай Рыжик с позывным "Лис".

– Также в Донецкой области погиб военнослужащий из Фастова на Киевщине Валентин Феденко. Он служил пулеметчиком в Вооруженных силах Украины.

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