Улицы превратились в реки, затопило подъезды: Львов накрыл мощный ливень. Видео

3 сентября, в воскресенье, Львов накрыл ливень, который привел к настоящему стихийному наводнению. Город покрылся водой до такой степени, что автомобили вынуждены буксовать на дорогах, а центральный торговый центр затопило и сотрудникам пришлось эвакуировать покупателей через пожарный выход.

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Об этом сообщили очевидцы стихийного явления. Жители города массово публикуют кадры последствий непогоды в местные Telegram-каналы (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Житель многоквартирного дома вышел в подъезд, чтобы снять, как вода затапливает подъезд и лестничную клетку. Водосточные каналы не справляются с массами воды.

Мэрия Львова подключила для ликвидации последствий все службы муниципалитета, но пока люди вынуждены справляться самостоятельно с нашествием воды. Пешеходам приходится тяжелее всего.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 июля во Львове произошла масштабная гроза. Большая часть города была затоплена. В тот момент в Прикарпатье в результате непогоды были подтоплены 8 жилых домов, 229 домохозяйств и 91 подвал. Кроме того, повреждено транспортное сообщение с 6 населенными пунктами.

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