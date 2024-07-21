Украину после безумной жары накроют дожди: синоптики предупредили об изменении погоды в начале недели. Карта

После продолжительной жары и засухи в Украину придут долгожданные дожди. Синоптики прогнозируют осадки почти во всех областях нашей страны.

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Вместе с дождями также ожидается понижение температуры. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В понедельник, 22 июля, дожди возможны по всей территории страны. На западе будет дождить в Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях. На юге дождь прогнозируется только в Одесской области.

Также осадки в этот день ожидаются в центральных и северных регионах. Дожди в течение дня будут сопровождаться грозами.

Температура воздуха составит +28…+32 градуса на юге, +25…+27 на западе Украины и +26…+30 на северо-востоке.

Во вторник, 23 июля, грозовые дожди пройдут на всей левобережной части Украины. Также осадки возможны на западе страны. В других регионах в течение дня ожидается переменная облачность.

Температурные показатели не претерпят существенных изменений по сравнению с предыдущими сутками. Самая высокая температура будет на юге – до +32. На западе ожидается в среднем +25…+27. В центре и на севере Украины синоптики прогнозируют +27…+29.

В среду, 24 июля, грозовые дожди пройдут в Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Также осадки в этот день возможны в Житомирской, Киевской областях и в Харьковской, Донецкой и Луганской областях. На остальной территории страны ожидается сухая погода с переменной облачностью.

На юге температура немного поднимется и составит в среднем +33 градусов. В других регионах Украины температура не претерпит существенных изменений.

Ранее в Укргидрометцентре объяснили, что аномальные температуры в Украине, вероятно, вызваны климатическими изменениями. Новые рекордные значения могут быть близки к абсолютным максимумам в стране.

Напомним, Центр общественного здоровья дал рекомендации , как пережить аномальную жару. Поскольку высокая температура воздуха может иметь серьезные последствия для здоровья, при аномальной жаре украинцев призывают более тщательно следить за своим самочувствием.

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