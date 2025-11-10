Украину накроют мощные дожди: в каких областях объявлен первый уровень опасности. Карта

Во вторник, 11 ноября, в Украине ожидается ухудшение погодных условий. Ряд областей накроют мощные дожди. В этих регионах объявлено штормовое предупреждение.

Об этом сообщили в ГСЧС. Спасатели отметили, что под угрозой шесть областей центра, юга и востока страны.

Какие области попадут под удар стихии

11 ноября ухудшение погоды прогнозируют в Одесской, Николаевской, Кировоградской, а днем также в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях.

Там пройдут сильные дожди. В этих областях объявлен I уровень опасности, желтый.

Спасатели предупреждают, что такие погодные условия могут осложнить работу энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движение транспорта.

"Рекомендуем ️️заранее планировать свои поездки, по возможности избегать дальних маршрутов; ️руководителям предприятий – принять меры для минимизации рисков; ️водителям – быть максимально внимательными и соблюдать безопасную дистанцию",– призвали в ГСЧС.

Как вести себя во время непогоды

Во время непогоды спасатели рекомендуют придерживаться следующих правил:

- в случае ливня не стоит оставаться в подвалах или полуподвалах;

- подземные паркинги должны быть закрытыми во время угрозы;

- жители частного сектора должны быть готовы к эвакуации по первому требованию спасателей;

- если вы видите, что есть риск подтопления — оставьте дом заранее и перейдите в безопасный район, или обратитесь в районные администрации;

- избегайте низин, оврагов и открытых пространств во время ливней.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украину придет циклон Niksala и принесет в большинство областей дожди. Дождевые воздушные массы будут двигаться с юго-запада на северо-восток Украины.

