Украину накроют мощные дожди: в каких областях объявлен первый уровень опасности. Карта
Во вторник, 11 ноября, в Украине ожидается ухудшение погодных условий. Ряд областей накроют мощные дожди. В этих регионах объявлено штормовое предупреждение.
Об этом сообщили в ГСЧС. Спасатели отметили, что под угрозой шесть областей центра, юга и востока страны.
Какие области попадут под удар стихии
11 ноября ухудшение погоды прогнозируют в Одесской, Николаевской, Кировоградской, а днем также в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях.
Там пройдут сильные дожди. В этих областях объявлен I уровень опасности, желтый.
Спасатели предупреждают, что такие погодные условия могут осложнить работу энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движение транспорта.
"Рекомендуем ️️заранее планировать свои поездки, по возможности избегать дальних маршрутов; ️руководителям предприятий – принять меры для минимизации рисков; ️водителям – быть максимально внимательными и соблюдать безопасную дистанцию",– призвали в ГСЧС.
Как вести себя во время непогоды
Во время непогоды спасатели рекомендуют придерживаться следующих правил:
- в случае ливня не стоит оставаться в подвалах или полуподвалах;
- подземные паркинги должны быть закрытыми во время угрозы;
- жители частного сектора должны быть готовы к эвакуации по первому требованию спасателей;
- если вы видите, что есть риск подтопления — оставьте дом заранее и перейдите в безопасный район, или обратитесь в районные администрации;
- избегайте низин, оврагов и открытых пространств во время ливней.
Как сообщал OBOZ.UA, в Украину придет циклон Niksala и принесет в большинство областей дожди. Дождевые воздушные массы будут двигаться с юго-запада на северо-восток Украины.
