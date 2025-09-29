Украину накроют дожди: синоптики уточнили прогноз на 30 сентября. Карта

Во вторник, 30 сентября, в Украине пройдут дожди в западных, северных, центральных и части южных областей. В Киеве прогнозируют влажную и прохладную погоду с ветром восточных направлений.

Прогноз предоставила синоптик Наталья Диденко. Она отметила, что температура воздуха на Левобережье будет колебаться от +11 до +17 градусов, а на Правобережье – от +7 до +12 градусов. В столице ожидается +10...+12 градусов.

Осенняя атмосфера

Погода последних дней соответствует календарной осени: туманы, ночные заморозки и первые осенние краски. Диденко напомнила, что ветреная погода может создавать опасные ситуации возле старых деревьев и рекламных щитов. Она посоветовала выбирать безопасные места для парковки автомобилей и одеваться теплее.

По прогнозу, дожди накроют большинство западных областей, север Украины (кроме Сумщины), Винницкую, Черкасскую, а также часть юга – Одесскую, Николаевскую, местами Херсонскую и Приазовье. В других регионах существенных осадков не ожидается. Ветер восточных направлений будет порывистым, местами штормовым.

Погода в Киеве

30 сентября в столице будет царить облачная погода с периодическими прояснениями. В течение дня возможен дождь, а восточный ветер будет усиливаться до 7–12 м/с. В Киевской области ночью температура составит от +4 до +9 градусов, днем воздух прогреется до +9...+14.

В самом Киеве ночь будет относительно мягкой – +7...+9, а днем ожидается прохладно, +11...+13.

Синоптики советуют учитывать ветреную погоду при планировании поездок и внимательно относиться к выбору мест для парковки автомобилей из-за возможных порывов ветра.

Прогнозы и уточнения

Синоптик напомнила, что около десяти дней назад предупреждала о похолодании и вероятном мокром снеге в Карпатах. Этот прогноз оправдался – в горах уже зафиксировали снегопады. Она также отметила, что прогнозы всегда имеют право на уточнение, и призвала не преувеличивать в заголовках о непогоде.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что конец сентября в Украине сопровождается резким изменением погоды – после жары до +30 пришли похолодание, заморозки на почве и первые осенние дожди. В то же время синоптики обещают, что октябрь принесет украинцам несколько волн потепления. Специалисты отмечают, что похолодание связано с антициклоном над Скандинавией, который принес порции арктического воздуха.

