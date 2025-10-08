Украинцы смогут развестись онлайн через Дію: правительство приняло постановление

В среду, 8 октября, Кабинет министров принял новое постановление. Отныне украинцы смогут развестись онлайн, а именно через приложение Дію.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Она рассказала, что услуга появится в Дії в 2026 году и будет доступна для супругов, которые не имеют несовершеннолетних детей.

"Такие изменения принял сегодня Кабинет министров. Ранее процедура требовала нескольких посещений ГРАГС и бумажных документов. Теперь этот процесс станет проще – без очередей и без лишних поездок", – рассказала чиновник.

Отмечается, что после подачи заявления Дия автоматически проверит информацию в реестрах, и через месяц брак будет расторгнут.

"В течение этого времени заявление можно отозвать. Свидетельство о расторжении брака вы тоже получите в приложении", – резюмировала нововведение Свириденко.

Напомним, что недавно правительство Украины приняло постановление №1244, которым внесло изменения в нормативно-правовые акты по электронному взаимодействию государственных информационных ресурсов. Новации касаются системы государственных баз данных "Трембита" и портала госуслуг "Дія" – теперь пользователи смогут контролировать обмен своими персональными данными и получать уведомления о таких фактах.

