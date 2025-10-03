В 'Дії' украинцы смогут видеть, кто и с какой целью просматривает их данные в реестрах, – Федоров

Правительство Украины приняло постановление №1244, которым внесло изменения в нормативно-правовые акты по электронному взаимодействию государственных информационных ресурсов. Новации касаются системы государственных баз данных "Трембита" и портала госуслуг "Дія " – теперь пользователи смогут контролировать обмен своими персональными данными и получать уведомления о таких фактах.

Видео дня

Об этом говорится в соответствующем постановлении правительства. Украинцы смогут видеть в приложении "Дія", кто и с какой целью просматривает их данные в реестрах, пояснил первый вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Защищенность данных граждан – это основа прозрачного и удобного цифрового государства. Украинцы должны знать, что происходит с их данными в реестрах. И уже вскоре будут получать соответствующие уведомления в "Дії", – отметил он.

Как это будет работать

По словам Федорова, "Дія" сама, автоматически будет присылать уведомления о том, кто, когда и с какой целью обращался за их данными в реестрах.

В министерстве привели пример: если при оформлении услуги государственному органу нужны ваши данные, его работник делает соответствующий запрос в реестре, а "Трембита" зафиксирует этот факт и вы получите уведомление в "Дії" со всеми деталями: кто, когда и зачем".

Причем каждый факт обмена данными будет фиксироваться в системе, поэтому "исключаются любые мошеннические схемы", считают подчиненные Федорова.

Когда это начнет действовать

Федоров добавил, что о запуске функционала уведомлений министерство сообщит позже.

Отдельно министр подчеркнул, что в случаях, связанных с расследованием преступлений, мерами контрразведки, борьбой с терроризмом или досудебным расследованием, уведомления поступать не будут.

Как сообщал OBOZ.UA, Министерство здравоохранения хочет запустить масштабную программу профилактических медосмотров в Украине. Она будет действовать для граждан в возрасте 40+ и стартует, согласно плану, уже в 2026 году. Участники программы смогут получить средства на обследование именно в "Дії".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!