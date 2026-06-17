Украинцы смогут иметь и применять огнестрельное оружие: в МВД рассказали о работе над новым законом

В Украине продолжается обсуждение вопроса законодательного регулирования оборота гражданского оружия – и сейчас оно выходит в новый этап. Ряд аспектов, в частности будущие правила получения разрешений на оружие, право на самооборону, ответственность владельцев и механизмы государственного контроля, требуют дальнейшей проработки для подготовки законодательных изменений.

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Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета". Эти вопросы обсудили представители парламентского Комитета по вопросам правоохранительной деятельности, руководство Министерства внутренних дел и Национальной полиции Украины, представители Офиса президента Украины, военных и ветеранских сообществ, общественных правозащитных организаций и медийного сообщества.

Министр внутренних дел Игорь Клименко добавил, что к обсуждению также присоединились представители СБУ, ГБР, адвокатского сообщества и общественности.

О чем говорили на рабочем совещании

Одним из главных направлений обсуждения стали административные вопросы получения разрешения на оружие.

Участники совещания рассмотрели общие условия доступа к владению оружием, процедуру получения разрешения, перечень необходимых документов, прохождение медицинских осмотров, обучение, сдачу экзаменов и видеофиксацию соответствующих процедур.

Также обсуждались контроль и надзор за соблюдением требований разрешительной системы и деятельность субъектов рынка оружия.

Отдельный блок был посвящен вопросам самозащиты и ответственности.

Участники встречи обсудили пределы применения оружия для самозащиты владельца и третьих лиц, а также возможный пересмотр отдельных полномочий полиции.

Третий блок касался оснований и порядка обращения с гражданским оружием.

По итогам совещания были определены основные дискуссионные направления, требующие дальнейшей проработки и обсуждения.

Ранее мы писали о том, что полиция выступает за легализацию оружия в Украине, в том числе и короткоствольного, ведь каждый имеет право на защиту и самозащиту. Однако – при условии формирования культуры обращения с оружием и обеспечения права на безопасность других граждан.

Как сообщал OBOZ.UA, по состоянию на 1 апреля в владении украинцев находилась 1 166 001 единица зарегистрированного огнестрельного оружия. В то же время количество незарегистрированных единиц подсчитать сложно, известны лишь цифры по изъятию оружия.

Об этом рассказал глава Национальной полиции Иван Выгивский. Он заверил, что из того оружия, которое раздавали гражданам в начале полномасштабной войны, преступления не совершаются.

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