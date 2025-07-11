'Каждый человек имеет право на самозащиту, но': Небытов высказался о легализации оружия в Украине

Полиция выступает за легализацию оружия в Украине, в том числе и короткоствольного, поскольку каждый имеет право на защиту и самозащиту. Однако – при условии создания культуры обращения с оружием и обеспечения права на безопасность других граждан.

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Об этом рассказал заместитель главы Нацполиции – начальник криминальной полиции, генерал Андрей Небытов в интервью изданию "Телеграф". Его, в частности, спросили о том, стоит ли уже легализовать оружие, учитывая его количество "на руках", которое, очевидно, будет расти в условиях войны.

"К сожалению, есть случаи, когда даже опытные военные, имея с собой оружие, не успевают его даже достать во время внезапных нападений. С начала полномасштабного вторжения МВД Украины и Нацполицией, в частности, уже внедрены некоторые механизмы", – ответил Небытов.

Он напомнил, что в начале полномасштабного вторжения украинцы по желанию могли получить оружие и стать на защиту Родины.

После освобождения Киевщины и других областей на деоккупированных территориях осталось определенное количество нелегального оружия, попавшего в руки гражданских, добавил генерал.

"Государством предоставлена возможность задекларировать это оружие. Сегодня человек может прийти, зарегистрировать огнестрельное оружие и иметь его легально до конца военного положения и 90 дней после", – сказал заместитель главы Нацполиции.

В то же время, продолжил он, следует понимать, что в ежедневных сводках есть инциденты, связанные с использованием нелегального оружия.

"Где-то подросток устроил стрельбу из автомата, который кто-то привез с фронта. В прошлом месяце на Николаевщине женщина нашла гранату у своего мужа, принесла ее во двор к подруге и подорвалась. Погибла сама и убила трехлетнего ребенка. Нелегальное оружие – это всегда опасность. Потому что даже если вы умеете обращаться с оружием, то дети, подростки, родственники – могут не уметь. И все это будет иметь трагические последствия", – объяснил Небытов

Сейчас, по его словам, легально оружием в Украине владеют почти 1,1 млн человек.

У них на руках – 1,36 млн единиц оружия, в основном это охотничье огнестрельное оружие, специальные средства, в том числе 250 тыс. "травматов".

На вопрос, много ли это, Небытов сказал, что каждый человек имеет право на защиту и самозащиту и полиция "концептуально за то, чтобы люди имели оружие, в том числе короткоствольное".

"Но при определенных условиях. Первое – создание культуры обращения людей с оружием. Это предполагает и наличие личной ответственности, и возможности обучения, как с ним надо обращаться, какие есть меры безопасности и тому подобное. Второе – при реализации права на приобретение короткоствольного оружия мы должны обеспечить право на безопасность других граждан. К примеру, вы находитесь в ресторане или гуляете в парке, и у вас нет желания, чтобы человек рядом находился с оружием", – сказал чиновник.

Эти моменты необходимо урегулировать, поэтому, вероятно, будут определены места, куда нельзя будет проносить оружие. Сейчас законодатели и эксперты занимаются проработкой этих вопросов, рассказал Небытов.

Он также выразил уверенность, что после войны Украину ждет определенная либерализация в вопросе легализации оружия.

"200% (будет либерализация. – Ред.). Но пока рано говорить о каких-то конкретных временных рамках. Война продолжается. На сегодня те, у кого есть желание пользоваться огнестрельным оружием, могут присоединиться к рядам Нацполиции, СБУ, ВСУ и других структур. Защищать свою землю и иметь доступ к оружию", – сказал заместитель главы Нацполиции.

Как сообщал OBOZ.UA, в центре Киева молодые люди проводили стрим, во время которого хвастались оружием и призывали не оформлять его официально. Один из них, 16-18 лет, сказал, что имеет "ствол" без документов и утверждал, что разрешение не нужно. В полиции информировали, что привлекли к ответственности молодых людей.

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