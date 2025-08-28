Украинцы расторгли не менее 38 тыс. браков в судах с начала года: какие области в лидерах
За первые полгода 2025 года украинцы расторгли по меньшей мере 38,7 тыс. браков в судах. Еще 12,7 тыс. разводов произошло в ЗАГСах. Рейтинг регионов по количеству разводов возглавили Днепропетровщина, Киев и Одесская область, а меньше всего разводятся на западе Украины.
Так, по данным OpenDataBot, по меньшей мере 38 671 брак был расторгнут судами за первые шесть месяцев 2025 года. Это втрое больше, чем в ЗАГСах, где развелись 12,7 тыс. пар.
Где в Украине разводятся чаще всего
Абсолютным лидером по количеству разводов стала Днепропетровская область. За полгода здесь развелось 5 тысяч 188 пар, что составляет от 13% всех судебных решений, найденных с помощью поисковика по судебным решениям "Бабушка".
На втором месте – Киев. В столице зафиксировано 3544 решения о разводе (9%).
Третье место заняла Одесская область, где развелись 3121 пара (8%).
В целом 45% всех случаев расторжения браков сосредоточено в пяти регионах: Днепропетровской, Одесской, Харьковской, Киевской областях и непосредственно Киеве.
Где разводятся меньше всего
В западных областях Украины уровень разводов традиционно небольшой, указали в OpenDataBot.
На Закарпатье суды рассмотрели 777 дел о расторжении брака, на Волыни – 829.
Это одни из самых низких показателей в Украине, не учитывая регионы, пострадавшие от боевых действий.
В ЗАГСах в три раза меньше разводов
В ЗАГСах за полгода было расторгнуто 12 691 брак – втрое меньше, чем в судах.
В лидерах те же регионы, только с небольшими изменениями: первое место занимает Киев с 1780 разводами, далее Днепропетровская область – 1252, замыкает тройку Харьковщина с 889 разводами.
Кроме прифронтовых и частично оккупированных регионов, меньше всего в ЗАГСах разрывали браки опять же на Закарпатье – 171 случай, в Черновицкой (239) и Тернопольской (247) областях.
Расторжение брака через ЗАГС возможно, если супруги не имеют общего имущества или споров по его разделу, а также несовершеннолетних детей.
Как писал OBOZ.UA, долги по алиментам в Украине бьют рекорды. 91% должников – мужчины, а больше всего долгов зафиксировано на Днепропетровщине.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!