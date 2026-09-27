Украинцы начали страдать новой болезнью, связанной с постоянными атаками

Повсеместное присутствие авиации и беспилотников как на линии фронта, так и в глубоком тылу приводит к тому, что у многих украинцев развиваются тяжелые психологические симптомы. Речь идет о проявлениях, схожих с посттравматическим стрессовым расстройством.

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Украинские и американские исследователи изучают это новое состояние в одной из больниц Киева под руководством заведующего психиатрическим отделением медицинской службы ВСУ доктора Сергея Андриченко. Об этом сообщает издание Le Monde.

"Нулевой пациент" и рождение термина

История этого диагноза началась с сержанта Александра Дучакова. В его случае не было ни вируса, ни бактерий, однако именно он стал первым официально зафиксированным пациентом с симптомами сильного психоэмоционального истощения, вызванного постоянным присутствием вражеских БПЛА. Благодаря этому случаю доктор Андриченко ввел в медицинский обиход новое понятие – "дронофобия".

"Начиная с 2023 года к нам регулярно поступают люди с фобиями, напрямую связанными с существованием и звуками беспилотников. Страх перед ними вызван прежде всего чувством полного бессилия. У многих из этих пациентов нет физических ранений, но они крайне нуждаются в длительной психологической поддержке", – отмечает врач.

Новое оружие затяжной войны

Каждая масштабная война приносит с собой новые средства поражения, и украинское поле боя стало уникальной площадкой, где беспилотная авиация применяется в беспрецедентных масштабах. БПЛА заняли свою нишу между артиллерией и традиционной авиацией.

Однако именно дроны разрушили привычные представления о безопасности. Способность дронов долго зависать в воздухе и наносить точечные удары держит людей в постоянном напряжении, не давая нервной системе возможности восстановиться.

Последствия террора

Главная причина массового развития дронофобии среди мирного населения заключается в том, что атакам системно подвергаются гражданские объекты. Вражеские БПЛА регулярно атакуют жилые дома, энергетическую инфраструктуру, школы и больницы по всей стране. Постоянное жужжание в небе и осознание того, что удар может быть нанесен по абсолютно мирному объекту в любой момент, превращают повседневную жизнь миллиона людей в непрерывное испытание страхом, разрушая психическое здоровье нации.

Напомним, в течение недели российские войска выпустили по Украине более 2200 ударных дронов, около 1650 авиабомб и 38 ракет различных типов. Значительная часть ракет была баллистической.

Как рассказывал OBOZ.UA, 26 сентября оккупанты нанесли удар по городу Запорожье. Разрушен дом, под его обломками спасатели обнаружили тела двух погибших женщин. Мужчина и маленький мальчик получили ранения.

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