Разница все больше: как украинцы и россияне относятся к Сталину и когда произошел 'перелом' в общественном мнении

Абсолютное большинство украинцев негативно относятся к советскому диктатору Иосифу Сталину. Даже до Революции Достоинства меньшинство населения (23%) имело положительное отношение к Сталину.

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После полномасштабного вторжения РФ общественное мнение населения кристаллизовалось – летом 2022 года 64% респондентов негативно относились к Сталину, а доля тех, кто относился положительно, составляла всего 5%. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса Киевского международного института социологии.

По состоянию на 2023 год 61% респондентов негативно относятся к Сталину, а положительно – лишь 4%. Стоит отметить, что в зависимости от регионов страны результаты опроса существенно не отличались. Однако в западных областях благосклонно к советскому диктатору относится всего 1% населения, в то время как в восточных регионах – 8%.

Кроме этого, во всех регионах доля негативно относящихся к Сталину украинцев значительно превосходит тех, кто относится к нему положительно. По сравнению с 2021 годом во всех регионах имеется значительный рост негативного отношения к диктатору и снижение положительного. В то же время региональные особенности восприятия личности диктатора все же существуют. В западных и центральных областях преимущественное большинство негативно относятся к Сталину, а на юге и востоке Украины – около половины респондентов имеют безразличное отношение к диктатору.

Примечательно, что жители государства-террориста России имеют совсем противоположное отношение к советскому диктатору. Еще в 2012 году в Украине и России примерно одинаковая доля населения положительно относилась к Сталину, но в дальнейшем в нашей стране становилось меньше симпатиков советского диктатора.

В РФ, напротив, стремительно росло расположение к Сталину, и сейчас большинство населения имеют положительное отношение. В России между 2012 и 2023 годами доля положительно воспринимающих Сталина выросла с 28% до 63%.

Напомним, более трех четвертей украинцев, а именно 77%, полностью уверены в победе Украины в войне против российского агрессора, еще 16% скорее верят в победу. Это объясняется тем, что граждане осознают высокую степень угрозы истребления всего народа в случае военного поражения нашего государства.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– результаты опроса, проведенного Институтом Рональда Рейгана, показали, что для США важно, чтобы Украина вышла победительницей в войне, развязанной Россией. Такое мнение высказали три четверти опрошенных американцев, его разделяют как демократы (86%), так и республиканцы (71%);

– в то же время подавляющее большинство украинцев ожидают от стран-партнеров помощи в укреплении обороноспособности нашей страны. Кроме того, украинцы ожидают поддержку в виде предоставления гарантий безопасности.