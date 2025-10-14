Украина в октябре перейдет на зимнее время: куда крутить стрелки

Приближается традиционный переход на зимнее время, который состоится в последнее воскресенье октября 2025 года. В этом году эта дата приходится на 26 октября, когда в 4:00 утра стрелки часов нужно будет перевести на 3:00.

Это изменение подарит украинцам дополнительный час сна, но одновременно сократит световой день. Перевод часов является частью устоявшейся практики, действующей в Украине уже более четырех десятилетий.

Большинство современных электронных устройств автоматически синхронизируются с новым временем, тогда как механические часы потребуют ручной настройки.

История перевода времени

Практика сезонного перевода часов в Украине регулируется постановлением Кабинета Министров от 13 мая 1996 года № 509. Согласно документу, переход на зимнее время происходит ежегодно в последнее воскресенье октября, а на летнее – в последнее воскресенье марта. Эта традиция берет начало еще с 1981 года, когда Украина, будучи частью СССР, ввела смену времени для экономии электроэнергии и оптимизации использования дневного света. Сегодня такую практику продолжают применять во многих странах, в частности в большинстве государств Европы. Однако в Украине неоднократно поднимался вопрос об отмене сезонных изменений времени.

В 2024 году Верховная Рада приняла законопроект № 4201, который предусматривал отказ от перевода часов, но он так и не вступил в силу из-за отсутствия подписи президента. Таким образом, в 2025 году украинцы снова будут переводить часы по привычному графику. Дискуссии о целесообразности таких изменений продолжаются, ведь современные реалии ставят под сомнение экономические выгоды от этой практики.

Переход на зимнее время

Переход на зимнее время имеет ряд преимуществ, среди которых – более рациональное использование дневного света. Благодаря смене времени начало рабочего дня лучше совпадает с рассветом, что способствует экономии электроэнергии, хотя современные исследования ставят этот эффект под сомнение. Кроме того, дополнительный час сна в ночь перехода воспринимается как приятный бонус, облегчающий адаптацию к новому режиму. Многие украинцы отмечают, что просыпаться при дневном свете комфортнее, чем в темноте, что характерно для летнего времени.

В то же время перевод часов не обходится без недостатков. Даже незначительное изменение распорядка дня может нарушить биологические ритмы, что влияет на сон, концентрацию и общее самочувствие. В первые дни после перехода люди нередко путаются в расписаниях, особенно во время международных поездок или онлайн-общения с другими часовыми поясами. Кроме того, экономическая выгода от перевода часов минимальна в условиях современного энергопотребления, что заставляет задуматься о целесообразности сохранения этой практики в будущем.

