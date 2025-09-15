Украина снова перейдет на зимнее время: когда переводят часы

Уже вскоре украинцы снова ощутят на себе последствия перевода часов. Эта традиция, хоть и вызывает много споров, продолжает действовать в нашей стране. Ежегодно миллионы людей вынуждены адаптироваться к смене времени, что может влиять на их биоритм и самочувствие.

Хотя многие страны уже отказались от этой практики, в Украине она все еще остается актуальной. Это решение имеет как экономические, так и социальные последствия, и важно понимать, почему это происходит.

Зачем переводят часы

Перевод часов на "летнее" и "зимнее" время практикуется примерно в 70 странах мира, включая США и большинство государств Евросоюза. Главной целью этой процедуры является экономия электроэнергии. Считается, что переход на летнее время позволяет эффективнее использовать световой день, уменьшая потребность в искусственном освещении вечером. Обратный переход на зимнее время помогает вернуть время к стандартному, соответствующему астрономическому положению солнца.

Почему Украина не отменила перевод часов

Украина неоднократно пыталась отказаться от этой традиции, однако все попытки были неудачными. Так, Кабинет министров принял документ об отмене перевода часов, но для его вступления в силу нужна подпись президента. Владимир Зеленский так и не подписал этот документ, и, соответственно, закон не вступил в силу. Поэтому Украина продолжает придерживаться этой практики.

Когда перевести часы на зимнее время

Переход на зимнее время в 2025 году традиционно состоится в последнее воскресенье октября. В этом году это 26 октября. Для перехода намеренно выбран выходной день, чтобы люди имели возможность адаптироваться к новому ритму.

Перевод часов осуществляется в 4:00. Стрелки нужно перевести на один час назад. То есть после 3:59 наступит 3:00. Это значит, что мы получим дополнительный час сна, что для многих станет приятным бонусом.

