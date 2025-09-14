У посла Украины в Албании случился сердечный приступ: в каком состоянии дипломат

Посол Украины в Албании Владимир Шкуров перенес инфаркт. Его срочно госпитализировали.

Предварительно, дипломату стало плохо во время частного визита в туристическое село Воскополе в юго-восточной части Албании. "Балканский обозреватель" передает, что украинец не имел там рабочих встреч, а отдыхал вместе с женой.

По данным Vizion Plus, мужчине стало плохо, когда он с женой вышел на прогулку по лесам туристического поселка. Шкурову помогала местная медицинская служба, а также вызвали скорую. Его оперативно доставили в больницу в городе Корча.

Состояние мужчины стабильное, но ожидается, что посла вертолетом доставят в медучреждение в Тиране для более специализированного лечения.

Что известно о Владимире Шкурове

Президент Владимир Зеленский назначил его чрезвычайным и полномочным послом Украины в Республике Албания 13 апреля 2020 года.

На официальном сайте посольства сообщается, что Шкуров родился в 1958 году в Киеве, окончил Киевский университет им. Тараса Шевченко и является кандидатом филологических наук.

С 1992 по 1995 год работал научным сотрудником Института языкознания НАН Украины, после чего занимал различные дипломатические должности (в частности в диппредставительствах нашей страны в Греции).

