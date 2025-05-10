Церковь во главе нового Папы должна придерживаться справедливости, Украина ждет этого: интервью с епископом Виталием Кривицким

Вечером в четверг, 8 мая, из трубы на крыше Сикстинской капеллы в Ватикане повалил белый дым, известивший об избрании нового Папы Римского. Им неожиданно стал американский кардинал Роберт Фрэнсис Превост, которого не было ни в одном списке "папабили" – наиболее вероятных кандидатов на главу Святого Престола. Новый глава Католической церкви взял себе имя Лев XIV.

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Почему именно такое имя? Может ли американский Папа де-факто быть ставленником президента США Дональда Трампа? Как он будет относиться к Украине? Будет ли помогать ей, будет ли упоминать в своих речах так же часто, как покойный Папа Франциск? Как будет выглядеть его правление?

Своими мыслями по этому поводу в эксклюзивном интервью OBOZ.UA поделился епископ Киевско-Житомирской диецезии Римо-католической церкви Виталий Кривицкий.

– Кардинал Роберт Превост не входил в список папабилии. Его избрание стало неожиданностью для вас?

– Да, это было неожиданностью как для меня, так и, думаю, для практически всей церкви. Но конклав - это всегда самый непредсказуемый процесс. Его нельзя рассматривать как любую политическую гонку, где есть политические программы кандидатов, рейтинги и тому подобное. Очень часто с предыдущими Папами случалось так, что в последний момент появлялся совершенно новый человек, которого меньше всего надеялись увидеть на этом посту. Вспомним, к примеру, Иоанна Павла I, Иоанна Павла II, и даже покойного Папу Франциска.

– Имели ли вы лично возможность встретиться с кардиналом Робертом Превостом?

– Нет. Пока я еще не имел такой возможности, но надеюсь, что такой момент придет. Знаю других епископов, которые встречались с ним.

– Если и когда у вас будет возможность встретиться с новым Папой, что вы хотели бы ему сказать?

– Я не знаю, что будет сделано Папой до того момента, когда мы встретимся, я не знаю, каким мы увидим его как руководителя нашей церкви, но я бы просил его, чтобы апостольская столица под его человеческим руководством - потому что мы верим, что церковью руководит Господь, - держалась как веры, как морали, так и справедливости. Потому что именно мы как украинское государство сегодня являемся жертвами несправедливости, царящей в мире. Думаю, что голос Ватикана - четкий, конкретный - может помочь привлечь мир, справедливый мир.

– Следующий вопрос – об именах, которые выбирают себе Папы. Мы помним, что Папа Франциск выбрал такое имя в честь святого Франциска Ассизского, покровителя бедных. Какой месседж вместо этого несет имя Лев, которое выбрал для себя Роберт Превост?

– Если вспомнить Папу Франциска, то это имя как раз очень крепко говорило через него. Можно сказать, что он выполнил эту программу и в отношении собственной бедности, и в отношении служения нуждающимся. Если вспомнить новое имя, которое появилось в наших литургических книгах, Лев XIV, то оно может перекликаться с другим Папой - Львом Великим, который был реформатором церкви и сделал очень большой вклад в разные области жизни церкви.

Но для нас, конечно, ближе может быть Лев XIII, которого мы называем мудрым архитектором социальной доктрины церкви. Он пытался соединить вопросы веры и служения, чтобы они не были оторваны друг от друга. Он также пытался соединить вопросы веры и науки, несмотря на то, что люди часто противопоставляют эти понятия.

Думаю, что избрание Папой такого имени открывает очередную новую страницу церкви, где такие вещи, как вера и наука, вера и служение, будут пытаться быть объединенными.

– Папа Лев XIV – первый американец во главе Святого Престола. Насколько это знаково и насколько важно?

– Я лично не знаю его, но многие люди отмечают, что в Папе Льве XIV на самом деле мы видим несколько интернационального человека. В своей семье он сочетает французские, итальянские и испанские корни. Сам он родился в Америке, но очень много своего пастырского служения посвятил Перу. Хотя это тоже Америка, но есть разные части Америки, которые иногда даже противопоставляются.

Поэтому считаю, что этого Папу нельзя считать исключительно американцем. Однако, конечно, американская церковь для него известна. Думаю, что, возможно, он станет определенным мостом для континентов, которые сегодня политически несколько отделяются. Возможно, он будет тем, кто сможет объединить разные инициативы и нарративы и вести их одним путем. Прежде всего, я говорю сейчас о Католической церкви, а вместе с ней, конечно, и о том мире, который захочет с ней сотрудничать.

– Наверное, первая ассоциация, которая возникла у украинцев, когда они узнали, что новый Папа – американец, была такой: его поставил Трамп. Президент США Дональд Трамп заявил, что считает честью избрание Папой американца. Стиль правления самого мистера Трампа довольно неоднозначный. Считаете ли вы, что в какой-то степени избранного Папу можно считать ставленником президента США?

– Нет, не считаю. Я видел посты новоизбранного Папы, которые он написал еще во времена кардинальства, в которых он не соглашался с сегодняшней администрацией США. И вообще не всегда популистские политические заявления можно соединять с выбором понтифика.

Ведь президенты приходят и уходят, они имеют короткую каденцию, но Папа - дай Бог, чтобы Господь благословил его на долгие годы – на самом деле имеет более долгое время правления, который будет стоять перед вызовами совершенно разных партий, ведущих государств и так далее. Мне кажется, очень важно, чтобы Папа был независимым от сегодняшних политических тенденций.

Если вернуться к самому вопросу - считаю, что страхи о том, что Папа Лев XIV является ставленником того или иного президента, безосновательны.

– Последний вопрос – относительно возможного отношения понтифика к Украине. Известно, что Папа Лев XIV имеет 30-летний бэкграунд в качестве миссионера. Считаете ли вы, что он мог бы приехать в Украину? Может ли он способствовать гуманитарной помощи украинцам, как это делал Папа Франциск, в частности, инициировав акцию "Папа для Украины"?

– Мне как и многим другим трудно сегодня предусмотреть все, что может сделать Папа. Должен сказать, что у Франциска Украина всегда была в приоритетах. Если мы проанализируем все его официальные проповеди, конференции и т.д., то он везде посвящал Украине по крайней мере одно слово или полпредложения, несмотря на то, что всегда было очень много "горячих" пунктов во всем мире.

Будет ли Украина таким же приоритетом для Льва XIV? Это мы увидим в свое время. Поскольку вы говорили о социальной, гуманитарной помощи церкви, то кажется, что Папа Лев XIV социальную доктрину, социальное служение церкви также ставит в определенный приоритет.

Кому будет предоставлен наибольший приоритет? Мне сегодня трудно сказать. Со временем мы это увидим. Но думаю, что Папа принадлежит к тому кругу иерархов церкви, которые понимают ситуацию, которая происходит в Украине, а соответственно, будет принимать решения для того, чтобы ей помочь.