Три вопроса, которые нужно задать себе перед сменой работы

Каждому, кто рассматривает возможность смены карьеры, рекомендуется задать себе три вопроса. Важно сначала ответить на них, чтобы быть готовым к предстоящим переменам.

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Первый: на сколько месяцев расходов хватит ваших текущих сбережений. Второй: какой минимальный ежемесячный доход вам понадобится для покрытия самых необходимых расходов? И третий: учли ли вы дополнительные расходы, такие как переподготовка, оборудование или проезд, пишет OBOZ.UA.

Отвечая на эти вопросы, вы наведете порядок в своих финансах, когда решите сделать этот шаг. Это также может помочь избежать любых неприятных сюрпризов.

Для начала рекомендуется поставить цель сбережений, отмечает Barclays. Легче копить деньги, когда у вас есть четкая цель. Запишите свои цели и объясните, почему они важны для вас.

Если вы, например, копите на первоначальный взнос для покупки собственного жилья, вы можете добавить: "Тогда у меня будет собственное пространство, и я смогу обустроить его так, как захочу". Вам также следует ежемесячно проверять свои цели, чтобы видеть, как растут ваши сбережения.

Установление некоторых основных правил помогает вам ограничить ненужные расходы. Например, вы можете установить ежедневный или еженедельный лимит на расходы на вечерние прогулки или обеды. Возможно, использование наличных вместо карт поможет вам избежать импульсивных трат.

Другие правила, о которых стоит подумать, — это замена продуктов собственных брендов супермаркетов на продукты крупных брендов или установление лимитов расходов на одежду и обувь.

OBOZ.UA ранее рассказывал, почему любовь к себе важнее строгой дисциплины.

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