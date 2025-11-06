Тренер по боевому самбо: появились данные о мужчине из кортежа Джоли, которого остановили представители ТЦК

Мужчина, которого задержали сотрудники ТЦК и СП во время визита в Украину голливудской звезды Анджелины Джоли, является не ее охранником, а водителем и волонтером. По данным СМИ, это 33-летний тренер по боевому самбо из Кропивницкого по имени Дмитрий.

Такую информацию получило "Суспільне". Брат задержанного Евгений Пищиков рассказал журналистам, что Дмитрий ехал в кортеже актрисы, но он не охранник.

"Он от общественной организации, он как сопровождение: показать, рассказать. Как волонтер ехал... Он не охранник Анджелины Джоли", – сказал родственник.

По его утверждению, статуса "в розыске" у брата не было. Наоборот, в 2025 году он проходил ВВК и из-за заболевания спины был признан годным для службы в терцентрах комплектования или в тыловых частях обеспечения. Все документы, в частности волонтерское удостоверение, были при нем, уверяет Евгений.

Он добавил, что Дмитрий в армии не служил, но прошел военную кафедру в летной академии 10 лет назад.

Девушка Дмитрия Юлия Лотицкая заявила, что телефон украинца определенное время был выключен, на звонки и сообщения никто не отвечал. Затем он перезвонил и сообщил, что в Вознесенске Николаевской области в местном ТЦК.

"Ему предложили быть в сопровождении Анджелины Джоли и он согласился. Он публичный человек в нашем городе. С начала полномасштабного вторжения непосредственно с военными работает, покупает им автомобили, организует постоянные сборы. У него пройдено свежее ВВК от июня этого года. Имеет диагноз "анкилозирующий спондилит" – это хроническое воспалительное заболевание, которое поражает преимущественно суставы позвоночника", – уточнила Юлия.

Что предшествовало

Ссылаясь на информацию от собственных источников в Сухопутных войсках ВСУ, "Суспільне" сообщало, что у одного из водителей кортежа Джоли (гражданина Украины и офицера запаса) якобы были проблемы с военно-учетными документами.

Неназванные собеседники СМИ заявили, что мужчину попросили проехать в Южноукраинский ТЦК и СП. Между известной актрисой и представителями территориального центра комплектования не было конфликта, амбассадорка посещала здание якобы для того, чтобы воспользоваться уборной.

Напомним, что о ее приезде в Украину, в частности в Херсон, стало известно 5 ноября. Она уже посещала нашу страну во время полномасштабной войны (в апреле 2022 года была во Львове).

Скорее всего, на этот раз Джоли приезжала с гуманитарной миссией, поскольку она является специальной посланницей Агентства ООН по делам беженцев. Звезда пешком пересекла границу с Украиной, посетила родильный и детский госпитали.

Как писал OBOZ.UA, украинские соцсети взорвались волной мемов после инцидента с ТЦК и СП во время визита Анджелины Джоли в Украину.

