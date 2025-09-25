Как правильно загружать посудомоечную машину: рассказываем нюансы

Загрузка посудомоечной машины кажется суперпростой задачей, с которой легко справиться даже ребенку. К тому же, большинство считает, что разницы в том, куда именно загружать отдельные предметы посуды, нет, но это далеко не так.

Эксперт Грейс Форелл рассказывала о том, какие предметы куда следует мыть в посудомоечной машине для наилучших результатов. И, похоже, большинство из нас годами делает ту же ошибку, пишет Express.

Она продемонстрировала, какие части посудомоечной машины использовать для мытья различных предметов, чтобы получить наилучшие результаты. Начиная с верхней полки, Грейс сказала, что там следует мыть "все, из чего вы пьете", например, стаканы и кружки.

Это потому, что распылители и температура немного слабее по бокам, и тогда вы не повредите деликатную стеклянную посуду.

Она также добавила, что пластиковые предметы, такие как посуда, следует мыть в верхней части посудомоечной машины по аналогичным причинам.

Маленькие тарелки также хорошо было бы класть на верхнюю полку, добавила Грейс, но предостерегла не размещать их "слишком близко" друг к другу. Идея заключается в том, чтобы максимально использовать пространство и сохранить большую часть машины для более громоздких предметов, таких как обеденные тарелки, подносы и другая посуда.

Дно посудомоечной машины имеет самую высокую температуру, а струи воды мощные. Поэтому, по словам Грейс, именно там следует мыть все действительно очень грязное.

Многие из нас, кто имеет посудомоечные машины, склонны к привыканию к тому, что можно, а что нет, мыть внутри, в зависимости от того, какие предметы мы чаще всего используем на кухне. Однако некоторые распространенные мифы могут на самом деле усложнять нашу жизнь, когда дело доходит до поддержания чистоты тарелок.

Нужно ли предварительно мыть посуду перед тем, как класть ее в посудомоечную машину?

Некоторым из нас это просто кажется более продуктивным, но на самом деле ополаскивание тарелок перед складыванием их друг на друга тратит время и воду.

"Мой ответ [на этот вопрос] в целом нет", – сказала Грейс. "Обязательно соскребите крупный мусор в мусорный бак, но вам не нужно мыть посуду перед тем, как класть ее туда, поскольку большинство циклов [посудомоечных машин] имеют функцию предварительного мытья".

Это часто самая большая ошибка, которую допускает большинство владельцев бытовой техники. Многие посудомоечные машины имеют датчики мутности, которые определяют уровень грязи в воде и соответственно регулируют цикл стирки.

Ополаскивание посуды может обмануть эти датчики, заставляя их запустить более короткий, менее интенсивный цикл мытья, что сделает посуду грязной. И, хотя это звучит нелогично, моющие средства для посудомоечных машин разработаны для лучшего мытья грязной посуды.

Ферменты в мыле предназначены для притягивания частиц грязи и их смывания. Однако, если посуду тщательно промыть, им не к чему прикрепляться, и ваши дорогие чистящие средства не будут такими эффективными.

