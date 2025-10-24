Стоит ли спать с собакой в постели вместе: отвечает эксперт

Хотя некоторые владельцы собак приучают своих любимцев спать в собственном пространстве внизу, другие приглашают их разделить с ними кровать на ночь.

Видео дня

Хозяев домашних любимцев интересует, какой же вариант будет правильным. Натали Ингем, специалист по поведению собак и менеджер по дрессировке в Battersea, опираясь на свой профессиональный опыт, объяснила, что в этом вопросе потребности собаки надо ставить выше желания владельца, пишет Mirror .

"Позволять собаке спать в вашей кровати или нет — это очень личное решение. Мы всегда поощряем владельцев учитывать, что лучше всего подходит именно их собачке, а также их собственные предпочтения", - сказала она.

Хотя многие собаки могут найти утешение, спя рядом со своими хозяевами, и таким образом легче успокоиться, крайне важно научить своего питомца успокаиваться самостоятельно.

"Это помогает предотвратить тревогу разлуки, если вам когда-нибудь придется оставить его на короткое время. Некоторые собаки также испытывают испуг во сне или имеют проблемы с охраной ресурсов, а это означает, что наличие собственного комфортного пространства для отдыха может быть более безопасной и лучшей альтернативой для всех", – объяснила эксперт.

Есть и более практические аспекты этого вопроса. С возрастом у собак возникают проблемы с мобильностью, такие как артрит. Они могут затруднять прыжки на кровать и с нее, а также создавать стресс, если они не научились устраиваться в другом месте.

Собаки также могут приносить домой различные предметы со своих прогулок на свежем воздухе, поэтому гигиеничнее не допускать, чтобы их лапы касались вашей кровати.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как понять, что ваша собака несчастна.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.