Только 5% украинцев собираются уехать из Украины на зимовку из-за угроз обстрелов инфраструктуры – опрос

Только 5% украинцев собираются уехать из Украины на зимовку из-за угроз обстрелов Россией нашей инфраструктуры. А граждане, которые намерены провести зимний сезон в Украине, в большинстве своем не имеют ни электрогенераторов, ни аккумуляторов.

В целом от прошлой зимы подготовка украинцев не слишком улучшилась. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного изданием ZN.UA вместе с социологической службой Центра Разумкова.

В частности, на 7,5% в домах украинцев увеличилось количество аккумуляторов для питания электроприборов, на 5% возросло количество павербанков, почти на 5% прибавилось независимых от централизованного источников отопления.

Видео дня

Так, павербанками запаслись 68,3% опрошенных, аккумуляторные осветительные приборы обладают 54,5% украинцев и 67% запаслись запасами воды.

В то же время 86,6% не имеют дома электрогенераторов, 68,9% – аккумуляторов для питания бытовых приборов, 96,4% – солнечных панелей и 62,2% – независимых от централизованного источников отопления.

При этом какая-то более основательная подготовка типа замены окон или утепления жилья тоже была. Это объясняется тем, что значительная часть людей переживает довольно трудный период в своей жизни, вынужденно экономя деньги и избегая лишних расходов.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в МВД обнародовали данные, согласно которым за время полномасштабной войны более 6,2 млн украинцев были вынуждены уехать из страны. Наибольшее количество наших сограждан переехало в Польшу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!