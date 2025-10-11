Так делали много лет: почему в СССР перестали продавать молоко в треугольных пакетах

Молоко в треугольных пакетах – один из узнаваемых символов советской эпохи. Однако мало кто знает, что эта форма упаковки была не советским изобретением. Ее создали в Швеции еще в 1950-х годах.

Идея быстро распространилась в Европе, а затем добралась и до Советского Союза. OBOZ.UA рассказывает, почему эти пакетики быстро исчезли с полок советских магазинов.

Как треугольники появились в СССР

В 1959 году СССР приобрел у Швеции лицензию на производство упаковки Tetra Classic. Уже через год, когда западные страны переходили на прямоугольную форму упаковки, в Советском Союзе "треугольники" стали нормой. Их производили почти в каждом молокозаводе, а потребители привыкли к этому удобному формату.

Сначала такая тара подходила только для пастеризованного молока с коротким сроком годности – около суток. Но советские инженеры впоследствии усовершенствовали технологию, и с 1970-х годов молоко в треугольниках могло храниться до десяти дней.

Почему выбрали именно треугольники

Объяснений несколько. По одной версии, советские специалисты увлеклись популярной тогда статьей во французской прессе об "энергетических свойствах" пирамид. По другой – более правдоподобной – дело было в экономии: бумажные тетраэдры стоили значительно дешевле стеклянных бутылок, а их изготовление не требовало дефицитных материалов.

Почему треугольники исчезли

Несмотря на свою узнаваемость, такая упаковка имела очевидные недостатки. Она была неудобной для транспортировки – пакеты не укладывались плотно в ящики, из-за чего увеличивались расходы на перевозку. Кроме того, после открытия треугольник нельзя было плотно закрыть, что создавало проблемы с хранением.

К концу 1980-х годов большинство заводов постепенно перешли на прямоугольную упаковку типа Tetra Brik, которая была более прочной, удобной для перевозки и имела более долгий срок годности. Так завершилась эпоха советских "молочных пирамидок" – простого, но легендарного символа времени.

