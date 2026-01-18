Светловодск раньше носил имя генсека СССР: каким было название

Светловодск расположен в Александрийском районе Кировоградской области, на правом берегу Днепра, на склоне Табурищанского мыса. В первые годы своего существования Светловодск не только быстро рос, но и несколько раз менял название.

Одно из них напрямую связано с именем генерального секретаря СССР. OBOZ.UA рассказывает, как раньше назывался город.

Современный Светловодск возник в середине ХХ века в результате масштабного советского гидротехнического строительства. Во время строительства Кременчугской гидроэлектростанции старые населенные пункты: города Крылов и Новогеоргиевск и село Табурище были переселены или уничтожены, а их территории оказались в зоне затопления. Новое поселение сформировали вместе с рабочим поселком, который получил название Хрущев.

В 1961 году этому поселению предоставили статус города. Его первое официальное название Хрущев было прямой отсылкой к тогдашнему генеральному секретарю ЦК КПСС Никите Хрущеву. Подобная практика была типичной для советской эпохи.

Впрочем, это название просуществовало недолго. Уже в 1962 году город переименовали в Кремгес – сокращенное название, которое символически связывало его с Кременчугской гидроэлектростанцией. Окончательное и нынешнее название Светловодск город получил в 1969 году, отойдя от персонифицированных идеологических маркеров.

Историческая справка

Местность вокруг Светловодска имеет чрезвычайно древнюю историю. Здесь обнаружены многочисленные археологические памятники неолита IV–III тысячелетий до нашей эры, поселения эпохи бронзы, а также славянские ячейки VI – начала IX века. Именно в этой зоне ученые выделили Пеньковскую археологическую культуру, которая сыграла важную роль в формировании раннеславянского мира.

В XI–XII веках эти земли входили в состав Киевской Руси. К сожалению, значительная часть археологических объектов вдоль берегов Днепра, Тясмина и Цибульника была затоплена водами Кременчугского водохранилища, что сделало невозможным их дальнейшее исследование.

