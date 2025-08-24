Рубио: США привержены будущему Украины как независимому государству

Госсекретарь США Марко Рубио поздравил народ Украины с празднованием 34-го Дня Независимости. Он заверил, что Соединённые Штаты привержены будущему Украины как независимого государства.

Также Рубио виразил надежду на дальнейшее развитие партнёрства между странами. Об этом говорится в его обращении, опубликованном на сайте госдепартамента США.

Партнерство США и Украины

В своем поздравительном обращении Рубио выразил надежду на то, что российско-украинскую войну получиться урегулировать путем переговоров. По его словам, это сохранит суверенитет Украины и гарантирует долгосрочную безопасность государства, ведущую к прочному миру.

"В этот День Независимости, когда вы отдаёте дань уважения истории своей страны, Соединённые Штаты рассчитывают на дальнейшее развитие нашего партнёрства в сфере экономики и безопасности ради мирного и процветающего будущего обеих наших стран", – говорится в обращении Рубио.

Кто еще поздравил Украину

Поздравления в адрес украинского народа поступают со всего мира. Лидеры стран-союзников выражают свою солидарность, подчеркивая поддержку Украины в ее борьбе за суверенитет и территориальную целостность. Слова поддержки выражают представители ЕС и главы государств с разных уголовков планеты. OBOZ.UA собрал поздравления в адрес Украины от политиков со всего мира.

Что предшествовало

Уже четвертый год подряд День Независимости Украины проходит под знаком выживания и стойкости. Традиционные массовые парады и шествия, которые ранее собирали тысячи людей на центральных улицах городов, отменены из-за угрозы ракетных ударов. Вместо этого проходят мероприятия, посвященные памяти погибших защитников и мирных жителей, а также чествованию мужества украинского народа.

В условиях войны День Независимости приобрел особое значение. Этот день стал символом не только суверенитета и государственности, но и несокрушимой воли украинского народа. По всей стране проходят мероприятия, посвященные этому дню, но они носят более сдержанный характер.

Напомним, в центре Нью-Йорка 21 августа состоялась церемония поднятия украинского флага в городе. Желто-синий флаг был поднят вместе с американским по случаю годовщины независимости Украины.

