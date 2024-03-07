Стереотипы существуют до сих пор: каким в СССР был образ 'идеальной женщины'

Женские журналы вот уже многие десятилетия остаются основным источником сведений о том, каким общество желает видеть женщину. Именно в них прописывают нормы поведения, внешнего вида и даже образа жизни, который она должна соблюдать, чтобы добиться успеха. Конечно, были такие журналы и в СССР.

"Советская женщина", "Крестьянка", "Работница" – у них объясняли стандарты для женщин, которые соответствовали бы нормам коммунистической идеологии. "Историческая правда" исследовала эти журналы и рассказала, какой видели идеальную женщину в Советском Союзе.

Идеалы равноправия и двойные стандарты

С самого начала существования СССР советская власть постулировала стремление к гендерному равенству и требовала привлечения женщин к активному участию в общественной жизни, всеобщему труду в пользу государства и стремилась к женской эмансипации. Но при этом от гражданок Союза требовалось также быть хорошими женами и матерями, жертвовать собой ради интересов семьи – все согласно строгим патриархальным стереотипам.

В результате женщин, предпочитавших только карьеру осуждали. Вместе с тем, в соответствии с нормами закона 1961 года вводили профессию "домохозяйка". Замужняя женщина имела право оставаться дома и заниматься детьми. Незамужних или бездетных за то же самое могли привлечь к ответственности за тунеядство. Следовательно, в отношении женщин существовали двойные стандарты, возлагавшие на них повышенную ответственность и нагрузку.

Какой должна быть советская домохозяйка

Большинство женщин в СССР хотя бы часть своей жизни проводили в этом статусе. Жизненные обстоятельства, например отсутствие помощи, заставляли их покидать работу и оставаться дома с детьми.

В таком случае от женщины требовалось не просто следить за питанием семьи, но и уметь самостоятельно обеспечить детей и мужчину свежими блюдами. Для этого в печати регулярно публиковались рецепты. При этом можно было встретить даже такие, в которых использовалась добыча от охоты или рыбалки или приготовленные на костре блюда. Женщину готовили исполнять обязанности домохозяйки в любых условиях.

Уход за домом и здоровьем всех близких тоже возлагался исключительно на женские плечи. Жена и мать должна была вовремя наводить порядок в доме, управлять семейным бюджетом и даже уметь лечить легкие заболевания у близких. Все эти навыки нужно было с самого детства передавать дочерям.

Иногда в женских журналах публиковали инструкции по ремонту бытовой техники или автомобилей. Так продвигалась идея, что женщина должна быть надежным другом и помощницей мужу.

Организация семейного отдыха, контроль обучения детей, выбор хобби и управление всеми семейными делами – все подобные задачи также должны быть зоной ответственности женщины.

Внешность женщины в СССР

При всей своей загруженности жительница Советского Союза должна была оставаться привлекательной – стройной и ухоженной, следить за тем, чтобы устранять так называемые недостатки внешности. Для этого в журналах публиковали списки физических упражнений и советы, как ухаживать за волосами и кожей, например убрать второй подбородок.

Прически и маникюр нужно делать самостоятельно дома. Парикмахерских в СССР было немного, а количество услуг в них – ограниченным.

Тотальный дефицит распространялся и на косметические средства, поэтому идеальная советская женщина должна была уметь сделать маску для лица или средство для стайлинга волос буквально из подручных материалов. Кроить и шить, вязать и украшать модную одежду тоже приходилось самостоятельно, потому что легкая промышленность в СССР работала по плановому подходу и не обеспечивала граждан всем необходимым.

Тяжелое советское наследие

Как видим, к женщинам в СССР выдвигали огромный список требований, отвечать которому было почти нереально. А любое отклонение осуждалось. Не успеваешь что-то дома – плохая хозяйка, не удается сделать карьеру – лентяйка, не заботишься о всех родственниках лично – безответственная. Государство приветствовало публичные проявления такого осуждения через товарищеские суды и массовую культуру.

В результате эти стереотипы закрепились настолько, что живут до сих пор – более 30 лет после распада Союза. Современные женщины до сих пор слишком много переживают из-за общественного мнения о себе и несут двойную, а то и тройную нагрузку, не ища помощи, потому что считают это нормальным и приемлемым.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, почему при всех этих высоких стандартах советские женщины на самом деле выглядели старше своего возраста.

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