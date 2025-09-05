Стал на защиту Родины в самое сложное время: на войне погиб Вячеслав Пащенко из Черкасской области. Фото

На войне против российских оккупантов погиб военнослужащий Вячеслав Пащенко с позывным "Турист". Он был выпускником кафедры туризма и гостинично-ресторанного дела Черкасского государственного технологического университета.

О гибели защитника с глубокой скорбью сообщили на Facebook-странице кафедры туризма и гостинично-ресторанного дела ЧГТУ. Отмечается, что мужчина был талантливым, мужественным, несокрушимым и Человеком с большой буквы.

Украина продолжает терять своих сыновей

"Защищая Украину в рядах Вооруженных Сил Украины, погиб наш выпускник Вячеслав Пащенко, позывной "Турист". Он стал на защиту Родины в самое сложное время и проявил несокрушимость, мужество и настоящую преданность родной земле", – говорится в сообщении.

Героизм и самопожертвование воина навсегда останутся в памяти. "Вячеслав был не только талантливым выпускником, но и Человеком с большой буквы, который отдал свою жизнь за свободу и независимость Украины", – добавили в университете.

Работники кафедры выразили искренние соболезнования семье, близким и всем, кто его знал. Светлая и вечная память Герою!

