'Спутал времена года': в Кривом Роге в конце сентября расцвела сирень. Фото

В Терновском районе Кривого Рога жители стали свидетелями необычного явления – в конце сентября расцвела сирень. Из-за аномально теплой погоды кустарник "перепутал" времена года и зацвел повторно.

Об этом сообщило местное издание "Первый Городской. Кривой Рог" в Telegram. Обычно сирень цветет с конца апреля до начала июня, а чаще всего – в мае, поэтому осеннее цветение стало настоящим чудом для местных жителей.

"Из-за аномально теплой погоды в начале сентября растение, похоже, перепутало времена года и решило "выступить на бис", – говорится в сообщении.

Когда цветет сирень и почему происходит повторное цветение

В нормальных условиях сирень зацветает весной, когда природа полностью пробуждается после зимы. Начало цветения обычно приходится на май, но при теплой весне цветы могут появиться уже в апреле.

Специалисты объясняют, что несезонное цветение сирени случается редко и обусловлено высокими температурами осенью. В это время растение может "сбиться с ритма" и расцвести повторно, иногда даже в конце ноября.

Как сообщал OBOZ.UA, 29 сентября в высокогорье Карпат резко ухудшились погодные условия – появился снег и ощутимо похолодало. При этом температура воздуха опустилась до -3°C.

