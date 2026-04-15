Спатифиллум будет процветать: поможет простой продукт из кухни

Спатифиллумы с их роскошными белыми цветами способны превратить любую комнату в настоящую оранжерею. Однако они довольно чувствительны к уходу и нуждаются в правильной подкормке. К счастью, все для удобрений вы можете найти прямо на своей кухне.

Видео дня

В целом негативно повлиять на спатифиллум может недостаток света, низкая влажность воздуха и ошибки с поливом – все это приводит к тому, что растение перестает цвести. Однако ключ к раскрытию истинного потенциала вазона вы можете найти среди продуктов, которые считаете отходами. Как пишет Express, вернуть ваше "женское счастье" к жизни может кофейная гуща, которую вы каждое утро отправляете в мусорное ведро.

Смолотые и заваренные для напитка зерна все еще содержат немало азота, который является жизненно важным элементом, стимулирующим рост растения и делающим его листья сочными и яркими. Но дело не только в азоте. Кофейная гуща также помогает отрегулировать уровень pH почвы именно до тех показателей, в которых нуждается спатифиллум. Щепотка продукта помогает деликатно подкислить землю в горшке и создать идеальные условия для развития новых листьев и бутонов.

Еще одно преимущество, которое получает цветок от подпитки кофейной гущей – это защита от вредителей. Запах кофе, даже когда человек его уже не замечает, все же довольно неприятен для насекомых и даже слизней.

Воспользоваться остатками кофе для подкормки спатифиллума невероятно просто – достаточно смешать чайную ложку использованной гущи с холодной водой и вылить смесь прямо в горшок. Этот удобный метод не только подпитывает растение, но и творит чудеса со структурой почвы и ее способностью удерживать влагу, что позволяет корням эффективнее впитывать полезные вещества.

Однако есть важное предостережение – не переусердствуйте с количеством такого удобрения. Хотя вы можете выпивать несколько чашек в день, вашему спатифиллуму нужно значительно меньше кофеина. Ему такое "кофепитие" следует проводить примерно раз в месяц. Более частая подкормка может сделать почву слишком кислой и перенасыщенной азотом, что серьезно навредит зелени.

И еще один критически важный момент: используйте лишь ту гущу, которая уже прошла термическую обработку (заваривание). Свежий кофе содержит слишком высокую концентрацию кофеина, который на самом деле может подавлять рост корней и побегов, мешая появлению тех самых желанных белых цветов.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.