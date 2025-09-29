Почему в СССР раздавали молоко на работе: кто мог получить

В советские времена стакан молока был даже официальной частью трудового дня. Бесплатное молоко на предприятиях не рассматривалось как бонус или проявление заботы, а считалось средством защиты работников от вредных условий труда.

После распада СССР традиция бесплатного молока постепенно исчезла. Ее заменили современные средства индивидуальной защиты, медицинские осмотры и денежные компенсации. OBOZ.UA рассказывает, кто и за какой труд мог получить молоко в эпоху СССР.

Молоко как "противоядие"

В системе охраны труда СССР существовала норма: тем, кто работает в опасных цехах или контактирует с токсичными веществами, полагалось ежедневно по пол-литра молока. Считалось, что оно "выводит токсины" и помогает организму бороться с воздействием химикатов, пыли, тяжелых металлов или даже радиации.

Кто получал

Право на молоко имели только работники определенных профессий:

сварщики;

шахтеры;

работники химических и металлургических заводов;

красильщики;

те, кто работал с радиоактивными материалами;

сельскохозяйственные рабочие, которые имели дело с пестицидами.

Молоко – по списку

Продукт раздавали не всем, а только по специальному списку, который утверждал санитарный врач предприятия. Иногда вместо молока выдавали кефир или ряженку либо же талоны на молочные продукты в столовой. Хватало и злоупотреблений: некоторые работники пытались попасть во "вредный список", ведь молоко в магазинах часто было дефицитом.

Почему именно молоко

Сегодня известно, что молоко не является универсальным "нейтрализатором ядов" и не способно выводить свинец или фенол. Однако в советском сознании оно стало символом государственной заботы о рабочих. В 1960-1980-х годах его рассматривали чуть ли не как средство первой помощи.

